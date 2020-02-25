Унионисты Молдовы против советских праздников

У прозападной оппозиции грандиозные планы на этот год

Президент Молдавии Игорь Додон поздравил в воскресенье мужчин страны с Днём Советской Армии, пожелав «здоровья и благополучия всем мужчинам, и особенно тем, кто носил советские воинские знаки различия». Глава государства поблагодарил ветеранов Великой Отечественной Войны за то, что «в трудные времена они пожертвовали самыми прекрасными годами ради мира на земле». И заверил ветеранов, что будет продвигать «те ценности, во имя которых они служили и сражались».

Поздравил молдаван с Днём Советской Армии и министр обороны Молдовы Виктор Гайчук, который уверен – все, кто служил в Советской Армии, имеют право отмечать этот день. При этом министр отметил, что невозможно настаивать, чтобы и молодёжь отмечала этот праздник, молодёжь будет отмечать 3 сентября День национальной армии Молдовы.

«Но лично я не могу вычеркнуть из своей жизни те 20 лет, в течение которых я служил в Советской Армии. У меня остались самые добрые воспоминания, потому что меня учили настоящей дружбе, взаимопониманию, как поддерживать друг друга, учили многим хорошим вещам, которые до сих пор присутствуют во мне»,

– заявил Виктор Гайчук, подчеркнув, что не видит никакой проблемы в праздновании советских праздников.

Министр обороны и президент страны не увидели никакой проблемы в праздновании 23 февраля, зато эти проблемы нашли молдавские унионисты, устроив очередную протестную акцию против Дня Советской Армии, против российской армии и, заодно, против президента Молдовы Игоря Додона. Также протестующие требовали изгнать из страны все «пророссийские» СМИ.

Организатором акции выступил унионистский блок Unirea, это была его вторая акция за прошедшую неделю, однако больше нескольких десятков человек организовать на протесты не удалось. Так, например, партия «Действие и солидарность» экс-премьера Майи Санду не поддержала воскресный митинг.

Протестующие покричали «Российская армия – вон!» у стен Посольства Российской Федерации, откуда отправились к Посольству Румынии.

«Опять вся команда активистов-унионистов в сборе. На прошлой неделе у них прошла первая акция против президента Игоря Додона, которую я посетил. В мероприятии был заявлен «свободный микрофон», и я наивно полагал, что смогу выступить. Но мне не удалось этого сделать по причине неадекватного поведения участников этой акции. Сегодня они всё в той же компании с участием всё тех же неадекватных персонажей говорили всё о том же: о «русских танках» и «руке Кремля». Эти выступления слушало человек 20, не больше. Молодёжи в рядах унионистов замечено не было»,

– поделился впечатлением от мероприятия молдавский политолог Михаил Амерберг.

Политолог напомнил, что «румынские войска в Молдавии и на юге Украины уничтожили более 350 тыс. советских граждан еврейской национальности». Несмотря на это молдавские унионисты считают героем военного преступника и ближайшего приспешника Гитлера маршала Антонеску.

На ближайшее будущее у лидеров блока Unirea грандиозные планы: они пообещали проводить такие мероприятия регулярно, пока не добьются своего – не прогонят российскую армию из Приднестровья, не отправят в отставку всё нынешнее правительство и не сместят президента.