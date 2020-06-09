Унионисты Молдовы «отрабатывают» румынские гранты

Молдавские унионисты заставляют согласовывать установку памятников с Бухарестом

Ассоциация пограничников Республики Молдова решила установить памятник пограничникам всех времён – людям, которые охраняют границы своего государства. Однако унионисты Молдовы решили, что этот памятник обязательно поссорит Кишинёв с Бухарестом.

В Ассоциации пограничников согласовали с местной администрацией города Бельцы (второй по величине город Молдовы) место для монумента, подготовили территорию и уже 10 июня планировали заложить первый камень – в День пограничной полиции Молдовы.

«Подготовка проектного эскиза памятника с привязкой к территории находится в процессе разработки. Однако данный процесс требует времени. Вместе с тем с приближением профессионального праздника Дня пограничника, который будет 10 июня, просим разрешить установку закладного камня в основание Памятника пограничникам всех поколений на территории около бывшего кинотеатра "Юность"»,

– говорится в обращении Ассоциации пограничников в городской совет.

Но на пути у пограничников встали унионисты, которые категорически против установки такого монумента. Аргументируют свой протест унионисты тем, что недалеко находится церковь св. Параскевы, которая была построена при поддержке Румынии.

«Возведение нового памятника создаст неблагоприятный образ города Бельцы в Румынии и будет воспринят как недружественный шаг. В истории есть чувствительные моменты и к ним надо относиться с уважением»,

– заявил председатель унионистской Партии национального единства Сергей Бурлаку.

По его мнению, впредь необходимо подобные вопросы, которые касаются установления каких-либо монументов на территории Молдавии, согласовывать с консулом Румынии в Бельцах или с послом Румынии в Кишинёве, а также с епископом Бессарабской метрополии. Только после всех согласований возможно определить место для монумента пограничникам.

«Давайте не будем создавать новых разногласий между нами и Румынией. Говорю с уверенностью, что такой жест неоднозначно будет воспринят в Румынии, если мы не проявим мудрости. Могут поступить обращения о памятниках морякам, снайперам, артиллеристам, а потом и космонавтам. И я не говорю, что подобное неважно. Но должна быть аргументация, почему этот монумент должен быть именно в этом месте»,

– уверен унионистский политик.

Однако представитель Ассоциации пограничников в Бельцах Николай Усатый недоумевает – ещё в марте земельная комиссия решила вопрос положительно, сегодня идёт речь только о закладке первого камня, тем не менее ему пришлось объясняться в полиции.

«Памятник не занимает территорию парка у епархии, просто находится недалеко от неё, и непонятно, каким образом монумент может испортить отношения с Румынией. Что плохого в том, чтобы воспитывать патриотизм на таких мемориальных комплексах? Мы аполитичная организация. Мы не поддерживаем какие-либо партии или политические движения, мы за патриотизм»,

– заявил Николай Усатый.

На сторону пограничников встал вице-примар Николай Григоришин, который напомнил унионисту, что пограничники оберегали границы Молдавии с 1800 года.

«Пограничники стояли на страже наших границ и тогда, когда в 1941 году ворвались в нашу страну немецко-фашистские войска вместе с румынскими наёмниками и воевали с нашими отцами и дедами»,

– напомнил вице-примар.

И добавил, что речь идёт не о монументе в память советских пограничников, хотя он, Николай Григоришин, его установил бы.

По мнению же депутата-социалиста Богдана Цырди, ответственность за неадекватное поведение унионистов в «самом русском городе Молдове» лежит на мэре Бельц Ренато Усатом.

«Мы предупреждали бельчан ещё год назад про румынские гранты в 1 млн евро «русскому городу». Говорили, что всё это аукнется. Что деньги просто так не дают. За всё надо платить. Вот и пришёл счёт. Унионисты в Бельцах, как у себя дома. А дальше будет больше. Увидите…. Мне Бельцы чем-то стали напоминать один красивый город на юге Украины. Там тоже так начиналось»,

– напомнил Цыдря.