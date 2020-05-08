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Унионисты Молдовы напомнили о себе, что не понравилось послу Румынии

08 мая 2020, 14:10  •  47 • Украина
В Кишинёве встретили гуманитарную помощь из Бухареста
В четверг Кишинёв торжественно встречал гуманитарную помощь из Румынии – 20 грузовиков, которые привезли 500 тысяч медицинских масок, 25 тысяч комбинезонов индивидуальной защиты, 25 тысяч литров биоциодов и 45 тысяч литров спирта, а также медицинское оборудование – на общую сумму 3,5 млн евро.
Гуманитарную помощь встречали президент Молдовы Игорь Додон, премьер-министр Ион Кику, министр здравоохранения Молдовы Виорика Думбрэвяну, депутаты молдавского парламента.
«Это очень важный момент в отношениях между двумя государствами и по-настоящему братский жест наших друзей, наших братьев, наших соседей. Друг познаётся в беде. Эта поговорка звучит одинаково на обоих берегах Прута – и в Румынии, и в Молдове. Мы получали уже помощь и с запада, и с востока. Но мы должны признать, что помощь, предоставленная Румынией, – одна из самых существенных»,
– сказал в своей приветственной речи Игорь Додон.
Накануне, отправляя гуманитарную помощь из Бухареста, премьер-министр Румынии Людовик Орбан подчеркнул, что это просто жест доброй воли, гуманитарная помощь и попросил не политизировать эту помощь в Молдове.
«Я думаю, что это естественный жест помощи, и я надеюсь, что в Молдове не попытаются использовать этот жест в политических целях»,
– отметил Орбан.
Однако торжественная встреча гуманитарной помощи в Кишинёве не обошлась без скандала, который устроили представители политического объединения Unirea, так называемые унионисты, выступающие за объединение Румынии и Молдовы. По их мнению, встреча должна была состояться в более торжественном месте – на другой площади, обвинили они в этом президента и премьер-министра.
В начале торжественного мероприятия унионисты с румынскими флагами свистели и кричали «Позор!» до тех пор, пока их не остановил посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ.
«Молчите, я посол Румынии! Если вы любите нас, просим сохранять достоинство и уважать это торжественное мероприятие. Хотите устраивать манифестации подобного рода – идите в другое место»,
– очень резко заявил Ионицэ, после чего митингующим пришлось замолчать.
После мероприятия, отвечая на вопросы журналистов, почему гуманитарный груз не встретили на центральной площади Кишинёва, Игорь Додон ответил, что президент не занимается такими вопросами. Что касается самого торжественного мероприятия, то он отменил часть визитов, чтобы самому поприветствовать румынскую помощь.
«И это правильно. И премьер-министр приветствовал румынских коллег, и президент страны приветствовал их. Что касается того, где и как встречали, – даже не понимаю, о чём речь. Важно то, что мы сейчас здесь»,
– ответил глава государства.
Соб. корр. ФСК
На фото. Митинг унионистов в Кишинёве 7 мая, источник – Point.md

Фонд Стратегической Культуры

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