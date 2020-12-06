Унионисты Молдовы на антиправительственном митинге призвали к объединению с Румынией

В Кишинёве потребовали срочной отставки правительства и президента

Избранный, но ещё не вступивший в свои права молдавский президент Майя Санду, как и обещала накануне, вывела в воскресенье, 6 декабря, своих сторонников на улицы Кишинёва, по её словам, «свергать правительство Кику».

Митинг продолжался немногим более трёх часов, участников акции было меньше, чем планировалось – около трёх тысяч (планировалось – 50 тысяч), что в условиях пандемии коронавируса всё равно недопустимо много. К тому же, пенсионеры не прислушались к требованию Генерального инспектора полиции, который запретил всем гражданам старше 63 лет присутствовать на подобных мероприятиях – их на митинге было достаточно.

Участники протестной акции требовали отставки правительства, требовали, чтобы Игорь Додон, всё ещё действующий президент, ушёл, требовали отставки парламента и новых парламентских выборов, а также отмены всех принятых на прошедшей неделе законов.

«Додон хочет поджечь страну и возродить хаос. Он мстит людям за то, что те не проголосовали за него. Он держится за власть и не желает уходить»,

– призывала с трибуны Майя Санду, заодно обвиняя президента в «осложнении ситуации с эпидемией», которая после этого митинга выйдет, наверняка, на новый уровень.

Все эти требования звучат достаточно странно – президентский мандат Игоря Додона по закону заканчивается 23 декабря и после инаугурации президентом становится Майя Санду. Много криков было о том, что в парламенте создана коалиция ПСРМ и фракции партии «Шор», что также не соответствует действительности – коалиции в парламенте нет.

В конце концов на митинге договорились до того, что во всём «виновата» Россия, а единственное спасение – вхождение в состав Румынии.

«На этой площади мы требовали: долой Снегура, долой Воронина, долой Филата, долой Плахотнюка. Что дальше? Долой Додона? Согласен! А что будет после Додона? Вместо Додона появится другой, которого тоже заходите убрать. Потому что источник всех наших бед – не Додон, а Россия Путина. Путин, который захватил страну при помощи Додона. Единственное решение – Униря с Румынией, вхождение вместе с Румынией в ЕС»,

– уверял лидер Партии национального единства (PUN), депутат Октавиан Цыку.

В результате участникам митинга зачитали с трибуны текст декларации, которую они приняли. И пообещали: если все требования, изложенные в декларации не будут выполнены, то и президенту Игорю Додону, и правительству «не поздоровится», однако что конкретно будут делать в таком случае участники митинга, никто не уточнил.

«Одна из главных проблем митингующих – отсутствие внятной протестной повестки и требований. «Додона в отставку?» – так он и сам свой мандат сложит в ближайшие недели. «Роспуск парламента»? Но в правовом поле нет для Майи Григорьевны ни единой законной лазейки для того, чтобы хотя бы начать процедуру роспуска парламента. Вот оттого и приходится «революционерам» склонять на все лады имя Додона. Румынские и европейские флаги в толпе придают сему действу некий оттенок геополитики, а подавляющее большинство пенсионеров даёт ясно понять, что ни на что серьёзное рассчитывать этому митингу не стоит. Разве что плюс две тысячи угодивших под коронавирус нанесут через некоторое время удар по здравоохранению»,

– прокомментировал воскресную акцию депутат от ПСРМ Богдан Цырдя.