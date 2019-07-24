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Унионистов прибыло: в Молдове появилась партия «Союз спасения Бессарабии»

24 июля 2019, 01:09  •  41 • Украина
Спасать собираются слиянием с Румынией
Одни из них ставят перед собой задачу защищать права человека, другие – срочно спасать всю Бессарабию.
В Кишинёве в воскресенье состоялся конгресс движения «Европейское действие» (Actiunea Europeana), во время которого и было решено переименовать движение в партию под громким названием «Союз спасения Бессарабии» (ССБ). Председателем новой партии стал Валериу Мунтяну, бывший министр экологии Молдовы.
Напомним, это тот самый министр экологии, который подписал договор о добыче сланцевого газа на территории Молдавии методом гидроразрыва. Договор пытались сохранить в тайне, однако общественности стало об этом известно, что послужило поводом для митингов протеста. Теперь Мунтяну поставил более глобальную цель – спасти Бессарабию.
«Бессарабия возродится из собственного пепла, как птица Феникс», – заявил Мунтяну на конгрессе и объяснил, что главной целью обновлённой партии является достаточно старая идея – объединение Молдовы с Румынией.
Необходимость объединения Мунтяну объясняет тем, что за 28 лет независимости жизнь в Молдове становится всё хуже и хуже, страна не может сама себя обеспечить, а значит, ей необходимо, чтобы кто-то занимался её делами.
Главным же аргументом, по мнению бывшего министра экологии, является тот факт, что в ЕС Молдову никто не возьмёт, а, объединившись с Румынией, можно сразу оказаться в Европе.
«Воссоединение не является ни левым, ни правым проектом, оно для каждого в отдельности. Наша борьба за справедливость и против воров, которые обокрали молдаван, дойдёт до конца», – заявил лидер ССБ, отметив, что партия будет находиться в оппозиции к существующей власти.
Что касается названия новой политической силы, то его объяснил журналистам Александр Бостан, член ССБ: «Спасение означает, что нам нужно бить тревогу, потому что мы живём в то время, когда ставятся под сомнение наши румынские и европейские корни. Наше решение – продвижение молодых и энергичных людей, способных вывести Бессарабию из маразма и посредственности».
В эти дни в Молдове заявили о намерении создать ещё одну политическую силу – общественно-политическое движение APEL, позиционирующее себя как левоцентристскую проевропейскую партию, которая будет «защищать права каждого отдельного гражданина». В общем – «за всё хорошее, против всего плохого».
О скором создании ещё одной партии заявил Марк Ткачук, идеолог ПКРМ и бывший советник Владимира Воронина, однако подробности пока держатся в тайне.
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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