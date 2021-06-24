Унионистов Молдовы не пустили в Приднестровье и выгнали из Гагаузии

Приднестровцы и гагаузы не захотели слушать рассказы унионистов о «светлом румынском будущем»

Накануне парламентских выборов унионистская партия «Альянс за объединение румын» (AUR) решила отправиться в Приднестровье и Гагаузию – рассказать, какие преимущества открываются перед Молдавией в случае объединения с Румынией. Однако попытки поговорить с приднестровцами и с гагаузами на эту тему потерпели крах.

Сначала унионисты отправились в Приднестровье, в город Рыбница на встречу с местными жителями. Но, как оказалось, в Рыбнице унионистов не ждали.

«Нам не дают проехать, ни с документами, ни без. Это нарушение законодательства о выборах»,

– жаловался лидер Либеральной партии Дорин Киртоакэ, который баллотируется в депутаты по спискам AUR. Он призвал молдавские власти и международных наблюдателей принять срочные меры.

Пограничники же Приднестровской Республики не совсем понимали, что происходит: «Сегодня днём на Рыбницком мосту высадился молдавский десант в жёлтых майках. Размахивали триколорами и говорили об объединении Молдовы и Румынии».

На всякий случай на контрольно-пропуском пункте перед автобусом с унионистами расстелили металлическую ленту с шипами.

«То, что автобус AUR не пустили в Приднестровье, унионисты должны воспринимать, как благо. Потому как было бы очень не забавно наблюдать, как приднестровцы, отметившие в эти дни очередную годовщину Трагедии в Бендерах, отреагировали на призывы унионистов поскорее войти в лоно матери-родины – Румынии. В худшем случае надавали бы пинков, в лучшем – добавили бы ещё и подзатыльников»,

– пишет Информационное агентство «Новости Приднестровья».

Попытка раздать листовки тем, кто проходил через КПП, также не увенчалась успехом – листовки брать отказывались.

Пришлось унионистам развернуть автобус и отправиться в столицу Гагаузии город Комрат. Но и в Комрате представители партии AUR не пробыли и пятнадцати минут.

После того, как гагаузам стали рассказывать о том, что «Молдавия – это на самом деле Румыния», а в самой Румынии у национальных меньшинств прав больше, чем в Молдавии, приезжим настоятельно рекомендовали «сесть в автобус и очень быстро убраться», и посоветовали сначала выучить русский язык, а потом приезжать.

«Мы живём в независимой стране и ни с кем объединяться не хотим. Садитесь в автобус и уезжайте»,

– вынес приговор муниципальный советник Комрата Иван Димитрогло.

Уже сев в автобус, экс-министр экологии, а ныне член Либеральной партии Валериу Мунтяну заявил, что «Гагаузия – это всё равно румынская земля» и «придёт время, когда в центре Комрата будут танцевать «хору унири» и все станут румынами», пишет интернет-издание GagauzInfo.

Вот только рассказать такой прогноз на будущее самим гагаузам Мунтяну не решился.

Соб. корр. ФСК