Унионистам Молдовы мешают советские памятники

Майя Санду начала предвыборную кампанию борьбой с народной памятью

Бывший премьер-министр Молдовы, лидер партии «Достоинство и справедливость» (ПДС) Майя Санду начала свою предвыборную кампанию с заявлений, уже вызвавших неоднозначную реакцию.

Выступая в эфире телеканала Accent TV, Санду выступила против реконструкции мемориала воинской славы «Вечность» в канун празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По мнению экс-премьера, ремонт мемориала не может быть приоритетом правительства, когда в стране столько других проблем. К тому же вначале следует провести экспертизу, для чего Санду призвала фракцию своей партии сделать запрос в парламенте. Такое заявление вполне логично – в мае прошлого года Санду объявила, что «молдавский народ не является победителем в той войне». А если не победитель, то какие могут быть мемориалы воинской славы?

О проблемах с мемориалом в Кишинёве говорят уже много лет: в 2013 году был поднят вопрос о разрушении памятника. С тех пор министерство обороны, которое несёт ответственность за мемориал, каждый год просит выделить необходимые средства на его реконструкцию. Правительство демократов просто не замечало ни просьб, ни разрушающегося памятника в центре столицы. Правительство Санду пошло ещё дальше: экс-министр МВД Андрей Нэстасе ликвидировал пост карабинёров, которые несли службу на территории комплекса. Результат не заставил себя долго ждать – за неполные полгода произошло два случая вандализма, виновные не найдены.

«Министр обороны Павел Войку в кабинете Санду подготовил и представил отчёт о необходимости реконструкции мемориала. Представил премьер-министру. А потому совсем непрофессионально апеллировать к коллегам и просить экспертизу. Она давно уже существует, г-жа Санду, и вы её видели. Только сумма в ней уже не соответствует действительности, потому что с момента её представления вам мемориал лишился ещё нескольких элементов. За время фашисткой оккупации в нашей стране было уничтожено более 300 тысяч человек. И святой долг любого правительства, вне зависимости от идеологии, сохранить достойную память о тех, кто спас мир от коричневой чумы. Вечный огонь горит в Москве и Петербурге, Париже и Мюнхене, горит и будет гореть в Кишинёве. А потому напрасен, неблагодарен и недостоен путь борьбы с памятью. Особенно с народной»,

– ответил на заявление Санду глава Координационного совета российских соотечественников в Республике Молдова, руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

Новое правительство Молдовы обещает произвести реконструкцию мемориального комплекса, координировать работы будет лично премьер-министр Ион Кику. По словам Алексея Петровича, работы начнутся уже в феврале.

Соб. корр. ФСК