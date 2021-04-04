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«Уникальный самолёт с прекрасным оборудованием»: как модернизированный Ил-38Н усиливает морскую авиацию ВМФ России

04 апреля 2021, 08:10  •  161 • В России
Ровно 20 лет назад, 4 апреля 2001 года, в воздух впервые поднялся модернизированный противолодочный самолёт Ил-38Н, оснащённый поисково-прицельным комплексом «Новелла». Однако модернизация этих машин не была сразу поставлена на поток, и Ил-38Н начали поступать на вооружение морской авиации ВМФ России только с 2014 года. Эксперты отмечают, что несмотря на долгий путь к принятию в строй самолёты Ил-38Н серьёзно усилят возможности ВМФ России по борьбе с атомными подводными лодками противника.
 
Самолёт Ил-38Н на военном аэродроме в Ейске РИА Новости © Георгий Зимарев
 

4 апреля исполняется 20 лет со дня первого полёта модернизированного дальнего противолодочного самолёта Ил-38Н, оснащённого поисково-прицельной системой «Новелла-П-38», которая значительно расширила объём решаемых задач и боевые возможности крылатых машин.

Несмотря на то, что самолёты с этим комплексом были разработаны к началу 2000-х, на вооружение в России они начали поступать только с 2014 года, после того как их «родственник» — Ил-38SD — успешно зарекомендовал себя на службе ВМС Индии.

Рождение Ил-38

История семейства Ил-38 началась ещё в 1960 году, когда руководство СССР поручило ОКБ Ильюшина создать противолодочный самолёт для применения в самых различных климатических условиях — от тропиков до арктических широт.

Военные эксперты отмечают, что задача была поставлена после того, как стало известно о появлении у США атомных стратегических подводных лодок, вооружённых баллистическими ракетами.

«Решение по созданию первых Ил-38 было принято после того, как на боевое дежурство вышли американские атомные подводные лодки с ракетами «Поларис», — пояснил в разговоре с RT военный историк и эксперт, директор музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов.

За основу было решено взять пассажирский турбовинтовой лайнер Ил-18.

  • Турбовинтовой пассажирский самолёт Ил-18
  • РИА Новости
  • © Муса Селимханов

При этом конструкторы отказались от оснащения новой машины оборонительным вооружением в виде турелей с авиационными пушками, которые обычно присутствовали на противолодочных самолётах той эпохи. Это позволило снизить массу самолёта, что придало ему больше манёвренности и позволило использовать более короткие взлётно-посадочные полосы.

«Противолодочные самолёты должны отличаться целым рядом особенностей, например, возможностью длительного нахождения в воздухе и полётов в неблагоприятных условиях. Также машина не должна развивать слишком большую скорость, чтобы можно было осуществлять поиск подводных лодок. Со всеми этими задачами советские конструкторы успешно справились», — рассказал Кнутов.

Первый опытный образец Ил-38 был построен и испытан уже в 1961 году. От гражданского прародителя он отличался крылом, вынесенным на три метра вперёд, дополнительным топливным баком в фюзеляже, специальными помещениями для противолодочных торпед и бомб, а также переработанными бортовыми системами и радиоэлектронной аппаратурой.

После государственных испытаний в 1965 году Ил-38 был принят на вооружение авиации Военно-морского флота СССР. Серийное производство этих самолётов шло с 1967 по 1972 год — за это время было изготовлено 65 машин.

В 1980-е было принято решение провести модернизацию Ил-38 с установкой на него на тот момент новой поисково-прицельной системы «Изумруд», однако было усовершенствовано только 12 машин.

По словам Юрия Кнутова, в конце 1980-х начались работы по созданию нового поисково-прицельного комплекса «Новелла». Однако после распада СССР в условиях экономического кризиса комплекс оказался невостребованным.

«Проблема упиралась в средства, не хватало финансирования. Использовать самолёты со старым оборудованием, которое морально устарело, было бессмысленно, поскольку у подводных лодок НАТО резко сменилась шумность, сменилась акустика, после чего их стало сложно обнаруживать», — пояснил эксперт.

Долгожданная модернизация

Однако комплекс «Новелла» разработки ОАО «ЦНПО «Ленинец» (Санкт-Петербург) привлёк внимание индийских военных, которые решили оснастить им свои противолодочные Ил-38. Экспортный вариант «Новеллы» — радиоэлектронный комплекс «Морской змей» — был установлен на шесть самолётов ВМС Индии, которые получили название Ил-38SD (Sea Dragon, «Морской змей»).

В 2010-х годах, после успешного опыта использования этого комплекса в Индии, было принято решение провести аналогичную модернизацию противолодочных «Ильюшиных», стоящих на вооружении ВМФ России.

  • Самолёты Ту-142 и Ил-38SD ВМС Индии
  • © Andrea / Flickr / Wikimedia Commons

Так в ВМФ начали появляться самолёты Ил-38Н, оборудованные новым вариантом поисково-прицельного комплекса «Новелла-П-38». Первая такая машина была передана флоту в 2014 году.

В 2017 году занимавший пост главнокомандующего ВМФ адмирал Владимир Королёв заявил, что использование этой системы на модернизированных Ил-38 позволит увеличить эффективность поиска и обнаружения подводных лодок в четыре раза.

«Противолодочный самолёт в результате модернизации получил радиоэлектронный комплекс «Новелла», который позволяет увеличить эффективность поиска и обнаружения подводных лодок в четыре раза. И плюс к тому обладает возможностями ведения разведки и выдачи целеуказания. Этот же самолёт с помощью новой поисково-прицельной системы может уверенно находить подводные лодки и уничтожать их, причём с применением расширенной (по сравнению с базовым Ил-38) номенклатуры вооружений», — заявил он.

В том же году начальник морской авиации ВМФ России, генерал-майор Игорь Кожин сообщил, что в ближнесрочной перспективе планируется модернизировать около 30 единиц Ил-38.

«Министром обороны поставлена задача модернизировать весь парк этих самолётов. Программа модернизации рассчитана до 2025 года, поэтому мы рассчитываем до этого года модернизацию практически всех машин выполнить», — заявил Кожин.

Особенности и характеристики

Визуально Ил-38Н отличается от предшественника дополнительными антеннами радиолокационной станции кругового обзора, расположенными поверх носовой части фюзеляжа.

Максимальная взлётная масса самолёта составляет 68 т при максимальной боевой нагрузке в 6 т. Он способен развивать скорость до 650 км/ч при максимальной высоте полёта 8 км. Дальность полёта с нормальной боевой нагрузкой достигает 6,6 тыс. км. Экипаж самолёта состоит из семи человек.

Комплекс «Новелла» включает в себя радиолокационную, теплотелевизионную, радиогидроакустическую, магнитометрическую и командно-тактическую системы, а также комплекс радиоэлектронной разведки.

  • Противолодочный самолёт Ил-38Н во время воздушной части парада, посвящённого Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
  • РИА Новости
  • © Александр Тарасенков
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Он может обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 90 км, а надводные — до 320 км. Дальность обнаружения системой подводных целей в открытых источниках не приводится. Однако известно, что система может одновременно сопровождать до 50 надводных целей.

В качестве вооружения для борьбы с подводными лодками и надводными судами, Ил-38Н способен нести противокорабельные ракеты, торпеды и глубинные бомбы, а также гидроакустические и магнитные буи.

Говоря об особенностях этого самолёта, Юрий Кнутов подчеркнул, что после внедрения системы «Новелла» эффективность модернизированных Ил-38 возросла в разы.

«Это уникальный самолёт с прекрасным оборудованием, который сегодня обгоняет по ряду характеристик ведущие западные аналоги», — подчеркнул специалист.

В свою очередь, доктор военных наук, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков в интервью RT отметил, что в отличие от советской системы «Беркут», комплекс «Новелла» способен обнаруживать подводные лодки с довольно низким спектром шумов, даже ниже уровня шума океана.

«На Ил-38Н стоят более совершенные радиолокационные станции, совершенные магнитометры. В целом данный самолёт обладает гораздо большими возможностями по поиску любых атомных подводных лодок противника, чем его предшественник, поэтому принятие его на вооружение — большой шаг в развитии возможностей российского флота», — рассказал военный эксперт.

По его словам, после того как на вооружении у России появился этот самолёт, Минобороны смогло намного эффективнее решать задачи обеспечения борьбы с подводными кораблями вероятного противника.

«А расширение парка таких самолётов довольно серьёзно усилит возможности российского флота по борьбе с атомными подводными лодками противника, в том числе самыми малошумными», — заключил Сивков.

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