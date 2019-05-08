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Уникальный российский "Палантин", от которого "слепнут" НАТОвские самолёты, сорвет применение "Томагавков"

08 мая 2019, 06:09  •  414 • В мире
Военный эксперт Константин Сивков рассказал, что комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин" , от которого просто "слепнут" НАТОвские самолеты и ракеты, выведет из строя целую "армию" "Томагавков"
Российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин" создает помехи при наведении противником ракет на цели, подавляя любые сигнал в эфире, что обеспечивает срыв атаки.
"Палантин" заступил "на службу" в вооруженные силы России в 2019 году. Один комплекс обеспечит прикрытие для целой армии от высокоточного оружия.
В телепрограмме "Специальный репортаж" эксперт Константин Сивков рассказал, что "Палантин" сорвет нападение любого количества "Томагавков". "Палантин" не даст боеголовки "Тамагавка" активироваться.
При этом комплекс также подавит эфир артиллерийских, авиационных, штабных радиостанциях, управляющих сигналах бомб и крылатых ракет.
Как говорит эксперт, от "Палантина" самолёты и ракеты просто "ослепнут".
Сивков уверен, что в ближайшие 10-20 лет на Западе не появится аналога "Палантина".
Информация дана Top War.

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