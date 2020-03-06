Уникальный МиГ-23-98 способен поставить на место ВВС Турции. Инструмент, о котором забыли в Минобороны РФ • 37 • Аналитика

Сделав ставки на полное отстранение тактического авиакрыла смешанной авиационной бригады особого назначения ВКС России от задач по формированию бесполётной зоны в воздушном пространстве Сирии над Идлибским театром военных действий, а также на технически обоснованную невозможность применения сирийских ЗРК С-300ПМУ-2 «Фаворит» против турецких средств воздушного нападения, умело скрывающихся за горным хребтом Нур в иле Хатай (обусловлено использованием в зенитных ракетах 48Н6Е2, нуждающихся в подсвете полуактивных радиолокационных ГСН), эскадрильи многоцелевых истребителей F-16C/D Block 50/50+ ВВС Турции уже в первые дни проведения операции «Весенний щит» смогли добиться тотального превосходства в воздухе над устаревшей ударной авиацией ВВС Сирии.



Ничего экстраординарного в данном раскладе нет, ведь отличающиеся низкой маневренностью, внушительной эффективной поверхностью рассеяния (порядка 15—17 кв. м), наличием устаревшей бортовой РЛС «Орион-А» с параболической антенной решеткой и крайне низким уровнем помехозащищённости, а также отсутствием соответствующего программно-аппаратного задела для интеграции современных ракет воздушного боя средней дальности и комплексов РЭБ, фронтовые бомбардировщики Су-24 Военно-воздушных сил Сирии были перехвачены более-менее современными ракетами класса «воздух-воздух» с активными радиолокационными ГСН AIM-120C-5/7 на дистанциях от 70 до 100 км (без необходимости проникновения в сирийское воздушное пространство). На этом фоне войска ПВО Сирии смогли противопоставить туркам лишь зенитные ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь-С1» и войсковые ЗРК «Бук-М2Э», обеспечивающие прикрытие исключительно восточного и южного районов «Большого Идлиба».







Уникальный МиГ-23-98: модернизационный задел, который не воплотили «в железе»

Между тем на вооружении строевых частей ВВС Сирии по сей день состоят полтора-два десятка фронтовых истребителей семейства МиГ-23МФ/МЛ, которые могут быть в кратчайшие сроки модернизированы до многофункциональных версий МиГ-23-98-1/2/3, анонсированных ОКБ им. Микояна, ОАО «Фазотрон-НИИР», а также ГосНИИАС в далёком 1999 году. Несмотря на тот факт, что программа обновления «Флоггеров» до уровня МиГ-23-98 была заморожена ещё в начале 2000-х годов, её возобновление в рамках «пакета» военно-технической поддержки Сирийской арабской армии является делом недолгого времени.



Что же касается опционального наполнения данной программы модернизации, то она предусматривала переоснащение штатных МиГ-23МЛ/МФ перспективными бортовыми РЛС «Москит-23» на базе волноводно-щелевых антенных решеток (вместо ранней «Сапфир-23МЛ / РП-23МЛ», представленной антенной Кассегрена) с увеличенным энергетическим потенциалом передающего тракта, а также программно-аппаратную адаптацию систем управления вооружением (СУВ) истребителей семейства МиГ-23МЛ к применению современных управляемых ракет воздушного боя средней дальности РВВ-АЕ (Р-77), оснащённых активными радиолокационными головками самонаведения типа 9Б-1348Э. Дальность «захвата» целей с эффективной отражающей поверхностью (ЭПР/ЭОП) порядка 1,5—2 кв. м (многоцелевой истребитель F-16C с вооружением на узлах подвески) у данного радара составляет порядка 70—75 км в беспомеховой обстановке и 50—55 км, — в более сложной помеховой обстановке (при задействовании экипажами турецких F-16C контейнеров РЭБ AN/ALQ-131/165).



Тем не менее, модернизационный «пакет» МиГ-23-98 также может похвастаться возможностью интеграции в БРЭО истребителя многодиапазонного комплекса индивидуального противодействия, способного снизить дальность его «захвата» посредством «фальконовской» бортовй РЛС AN/APG-68(V)9 с 95 до 50—60 км соответственно. Вследствие этого при использовании более высокоманевренных (в сравнении с с семейством AMRAAM) управляемых ракет воздушного боя РВВ-АЕ, оснащённых решетчатыми аэродинамическими рулями (обеспечивают маневрирование с перегрузками 30—35G), МиГ-23-98 могли бы дать серьёзный отпор турецким F-16C Block 50+, направляющимся на перехват сирийских Су-24М.



Не менее существенным достоинством можно считать возможность интеграции в элементную базу БРЭО истребителей МиГ-23-98-3 терминалов двухсторонней асинхронной линии обмена данными по защищённому радиоканалу связи, обеспечивающих радиокоррекцию ракет Р-77 (и их более передовой версии РВВ-СД/ «Изделие 170-1») на всех участках траектории полёта, что в совокупности с бортовыми терминалами типа К-ДлАЭ обеспечило бы возможность перехвата турецких F-16C по целеуказанию от барражирующих над Латакией и Идлибом российских самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, а также многоцелевых истребителей Су-35С с «дальнозоркими» радарами Н035 «Ирбис-Э». При этом данный режим работы СУВ предоставил бы пилотам сирийских МиГ-23-98-3 возможность «посадить» далеко не одно звено турецких F-16C без необходимости активации собственных бортовых РЛС и последующего сближения (для более устойчивого сопровождения использующих комплексы РЭБ турецких истребителей), что в конечном счёте минимизировало бы эффективность ответного удара турецкими AMRAAM.



К огромному сожалению, ни от экспертных кругов при оборонном ведомстве России, ни от высокопоставленных представителей АО «РСК «МиГ» и корпорации «Фазотрон-НИИР» так и не поступило инициатив о предоставлении сирийским ВВС подобного «пакета» военно-технической поддержки, и наш ключевой ближневосточный союзник может применять обладающие огромным модернизационным заделом истребители МиГ-23МЛ лишь в качестве носителей осколочно-фугасных «болванок» для нанесения ударов по исламистским формированиям в «Большом Идлибе». Сделав ставки на полное отстранение тактического авиакрыла смешанной авиационной бригады особого назначения ВКС России от задач по формированию бесполётной зоны в воздушном пространстве Сирии над Идлибским театром военных действий, а также на технически обоснованную невозможность применения сирийских ЗРК С-300ПМУ-2 «Фаворит» против турецких средств воздушного нападения, умело скрывающихся за горным хребтом Нур в иле Хатай (обусловлено использованием в зенитных ракетах 48Н6Е2, нуждающихся в подсвете полуактивных радиолокационных ГСН), эскадрильи многоцелевых истребителей F-16C/D Block 50/50+ ВВС Турции уже в первые дни проведения операции «Весенний щит» смогли добиться тотального превосходства в воздухе над устаревшей ударной авиацией ВВС Сирии.Ничего экстраординарного в данном раскладе нет, ведь отличающиеся низкой маневренностью, внушительной эффективной поверхностью рассеяния (порядка 15—17 кв. м), наличием устаревшей бортовой РЛС «Орион-А» с параболической антенной решеткой и крайне низким уровнем помехозащищённости, а также отсутствием соответствующего программно-аппаратного задела для интеграции современных ракет воздушного боя средней дальности и комплексов РЭБ, фронтовые бомбардировщики Су-24 Военно-воздушных сил Сирии были перехвачены более-менее современными ракетами класса «воздух-воздух» с активными радиолокационными ГСН AIM-120C-5/7 на дистанциях от 70 до 100 км (без необходимости проникновения в сирийское воздушное пространство). На этом фоне войска ПВО Сирии смогли противопоставить туркам лишь зенитные ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь-С1» и войсковые ЗРК «Бук-М2Э», обеспечивающие прикрытие исключительно восточного и южного районов «Большого Идлиба».Между тем на вооружении строевых частей ВВС Сирии по сей день состоят полтора-два десятка фронтовых истребителей семейства МиГ-23МФ/МЛ, которые могут быть в кратчайшие сроки модернизированы до многофункциональных версий МиГ-23-98-1/2/3, анонсированных ОКБ им. Микояна, ОАО «Фазотрон-НИИР», а также ГосНИИАС в далёком 1999 году. Несмотря на тот факт, что программа обновления «Флоггеров» до уровня МиГ-23-98 была заморожена ещё в начале 2000-х годов, её возобновление в рамках «пакета» военно-технической поддержки Сирийской арабской армии является делом недолгого времени.Что же касается опционального наполнения данной программы модернизации, то она предусматривала переоснащение штатных МиГ-23МЛ/МФ перспективными бортовыми РЛС «Москит-23» на базе волноводно-щелевых антенных решеток (вместо ранней «Сапфир-23МЛ / РП-23МЛ», представленной антенной Кассегрена) с увеличенным энергетическим потенциалом передающего тракта, а также программно-аппаратную адаптацию систем управления вооружением (СУВ) истребителей семейства МиГ-23МЛ к применению современных управляемых ракет воздушного боя средней дальности РВВ-АЕ (Р-77), оснащённых активными радиолокационными головками самонаведения типа 9Б-1348Э. Дальность «захвата» целей с эффективной отражающей поверхностью (ЭПР/ЭОП) порядка 1,5—2 кв. м (многоцелевой истребитель F-16C с вооружением на узлах подвески) у данного радара составляет порядка 70—75 км в беспомеховой обстановке и 50—55 км, — в более сложной помеховой обстановке (при задействовании экипажами турецких F-16C контейнеров РЭБ AN/ALQ-131/165).Тем не менее, модернизационный «пакет» МиГ-23-98 также может похвастаться возможностью интеграции в БРЭО истребителя многодиапазонного комплекса индивидуального противодействия, способного снизить дальность его «захвата» посредством «фальконовской» бортовй РЛС AN/APG-68(V)9 с 95 до 50—60 км соответственно. Вследствие этого при использовании более высокоманевренных (в сравнении с с семейством AMRAAM) управляемых ракет воздушного боя РВВ-АЕ, оснащённых решетчатыми аэродинамическими рулями (обеспечивают маневрирование с перегрузками 30—35G), МиГ-23-98 могли бы дать серьёзный отпор турецким F-16C Block 50+, направляющимся на перехват сирийских Су-24М.Не менее существенным достоинством можно считать возможность интеграции в элементную базу БРЭО истребителей МиГ-23-98-3 терминалов двухсторонней асинхронной линии обмена данными по защищённому радиоканалу связи, обеспечивающих радиокоррекцию ракет Р-77 (и их более передовой версии РВВ-СД/ «Изделие 170-1») на всех участках траектории полёта, что в совокупности с бортовыми терминалами типа К-ДлАЭ обеспечило бы возможность перехвата турецких F-16C по целеуказанию от барражирующих над Латакией и Идлибом российских самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, а также многоцелевых истребителей Су-35С с «дальнозоркими» радарами Н035 «Ирбис-Э». При этом данный режим работы СУВ предоставил бы пилотам сирийских МиГ-23-98-3 возможность «посадить» далеко не одно звено турецких F-16C без необходимости активации собственных бортовых РЛС и последующего сближения (для более устойчивого сопровождения использующих комплексы РЭБ турецких истребителей), что в конечном счёте минимизировало бы эффективность ответного удара турецкими AMRAAM.К огромному сожалению, ни от экспертных кругов при оборонном ведомстве России, ни от высокопоставленных представителей АО «РСК «МиГ» и корпорации «Фазотрон-НИИР» так и не поступило инициатив о предоставлении сирийским ВВС подобного «пакета» военно-технической поддержки, и наш ключевой ближневосточный союзник может применять обладающие огромным модернизационным заделом истребители МиГ-23МЛ лишь в качестве носителей осколочно-фугасных «болванок» для нанесения ударов по исламистским формированиям в «Большом Идлибе». Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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