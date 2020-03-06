Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Агрессия из Арктики: Зачем Россия наращивает оборону на Севере
Душенов 258. Гиперкрах американского гиперзвука
Папа Римский пошёл на поправку: "Коронавирус" понтифика оказался обычн...
«Выходить на приемлемые решения»: Россия и Турция договорились о режиме прекраще...
Главная / Аналитика

Уникальный МиГ-23-98 способен поставить на место ВВС Турции. Инструмент, о котором забыли в Минобороны РФ

06 марта 2020, 06:35  •  37 • Аналитика

Сделав ставки на полное отстранение тактического авиакрыла смешанной авиационной бригады особого назначения ВКС России от задач по формированию бесполётной зоны в воздушном пространстве Сирии над Идлибским театром военных действий, а также на технически обоснованную невозможность применения сирийских ЗРК С-300ПМУ-2 «Фаворит» против турецких средств воздушного нападения, умело скрывающихся за горным хребтом Нур в иле Хатай (обусловлено использованием в зенитных ракетах 48Н6Е2, нуждающихся в подсвете полуактивных радиолокационных ГСН), эскадрильи многоцелевых истребителей F-16C/D Block 50/50+ ВВС Турции уже в первые дни проведения операции «Весенний щит» смогли добиться тотального превосходства в воздухе над устаревшей ударной авиацией ВВС Сирии.


Ничего экстраординарного в данном раскладе нет, ведь отличающиеся низкой маневренностью, внушительной эффективной поверхностью рассеяния (порядка 15—17 кв. м), наличием устаревшей бортовой РЛС «Орион-А» с параболической антенной решеткой и крайне низким уровнем помехозащищённости, а также отсутствием соответствующего программно-аппаратного задела для интеграции современных ракет воздушного боя средней дальности и комплексов РЭБ, фронтовые бомбардировщики Су-24 Военно-воздушных сил Сирии были перехвачены более-менее современными ракетами класса «воздух-воздух» с активными радиолокационными ГСН AIM-120C-5/7 на дистанциях от 70 до 100 км (без необходимости проникновения в сирийское воздушное пространство). На этом фоне войска ПВО Сирии смогли противопоставить туркам лишь зенитные ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь-С1» и войсковые ЗРК «Бук-М2Э», обеспечивающие прикрытие исключительно восточного и южного районов «Большого Идлиба».



Уникальный МиГ-23-98: модернизационный задел, который не воплотили «в железе»


Между тем на вооружении строевых частей ВВС Сирии по сей день состоят полтора-два десятка фронтовых истребителей семейства МиГ-23МФ/МЛ, которые могут быть в кратчайшие сроки модернизированы до многофункциональных версий МиГ-23-98-1/2/3, анонсированных ОКБ им. Микояна, ОАО «Фазотрон-НИИР», а также ГосНИИАС в далёком 1999 году. Несмотря на тот факт, что программа обновления «Флоггеров» до уровня МиГ-23-98 была заморожена ещё в начале 2000-х годов, её возобновление в рамках «пакета» военно-технической поддержки Сирийской арабской армии является делом недолгого времени.

Что же касается опционального наполнения данной программы модернизации, то она предусматривала переоснащение штатных МиГ-23МЛ/МФ перспективными бортовыми РЛС «Москит-23» на базе волноводно-щелевых антенных решеток (вместо ранней «Сапфир-23МЛ / РП-23МЛ», представленной антенной Кассегрена) с увеличенным энергетическим потенциалом передающего тракта, а также программно-аппаратную адаптацию систем управления вооружением (СУВ) истребителей семейства МиГ-23МЛ к применению современных управляемых ракет воздушного боя средней дальности РВВ-АЕ (Р-77), оснащённых активными радиолокационными головками самонаведения типа 9Б-1348Э. Дальность «захвата» целей с эффективной отражающей поверхностью (ЭПР/ЭОП) порядка 1,5—2 кв. м (многоцелевой истребитель F-16C с вооружением на узлах подвески) у данного радара составляет порядка 70—75 км в беспомеховой обстановке и 50—55 км, — в более сложной помеховой обстановке (при задействовании экипажами турецких F-16C контейнеров РЭБ AN/ALQ-131/165).

Тем не менее, модернизационный «пакет» МиГ-23-98 также может похвастаться возможностью интеграции в БРЭО истребителя многодиапазонного комплекса индивидуального противодействия, способного снизить дальность его «захвата» посредством «фальконовской» бортовй РЛС AN/APG-68(V)9 с 95 до 50—60 км соответственно. Вследствие этого при использовании более высокоманевренных (в сравнении с с семейством AMRAAM) управляемых ракет воздушного боя РВВ-АЕ, оснащённых решетчатыми аэродинамическими рулями (обеспечивают маневрирование с перегрузками 30—35G), МиГ-23-98 могли бы дать серьёзный отпор турецким F-16C Block 50+, направляющимся на перехват сирийских Су-24М.

Не менее существенным достоинством можно считать возможность интеграции в элементную базу БРЭО истребителей МиГ-23-98-3 терминалов двухсторонней асинхронной линии обмена данными по защищённому радиоканалу связи, обеспечивающих радиокоррекцию ракет Р-77 (и их более передовой версии РВВ-СД/ «Изделие 170-1») на всех участках траектории полёта, что в совокупности с бортовыми терминалами типа К-ДлАЭ обеспечило бы возможность перехвата турецких F-16C по целеуказанию от барражирующих над Латакией и Идлибом российских самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, а также многоцелевых истребителей Су-35С с «дальнозоркими» радарами Н035 «Ирбис-Э». При этом данный режим работы СУВ предоставил бы пилотам сирийских МиГ-23-98-3 возможность «посадить» далеко не одно звено турецких F-16C без необходимости активации собственных бортовых РЛС и последующего сближения (для более устойчивого сопровождения использующих комплексы РЭБ турецких истребителей), что в конечном счёте минимизировало бы эффективность ответного удара турецкими AMRAAM.

К огромному сожалению, ни от экспертных кругов при оборонном ведомстве России, ни от высокопоставленных представителей АО «РСК «МиГ» и корпорации «Фазотрон-НИИР» так и не поступило инициатив о предоставлении сирийским ВВС подобного «пакета» военно-технической поддержки, и наш ключевой ближневосточный союзник может применять обладающие огромным модернизационным заделом истребители МиГ-23МЛ лишь в качестве носителей осколочно-фугасных «болванок» для нанесения ударов по исламистским формированиям в «Большом Идлибе».
Евгений Даманцев

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



37
Источник
Похожие новости
05 марта 2020, 07:35
История о голландском десанте на Донбасс подогрела интерес к суду по делу MH17
05 марта 2020, 09:35
Что происходит в Идлибе накануне встречи Путина и Эрдогана: расклад сил
05 марта 2020, 11:35
Кто освобождал Саракиб
05 марта 2020, 17:35
Украина. Изменение «контекста»
05 марта 2020, 07:35
Призрак чёрного неба бродит по Сибири
05 марта 2020, 09:35
К годовщине Смоленской трагедии: ждём новых обвинений от Варшавы?
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 марта 2020, 00:35
Без "нефтянки" ни-ни: Белорусский дипломат назвал бессмысленной работу над ...
06 марта 2020, 02:35
Отказали во всех качествах: Немецкий "допинг-разоблачитель" рвётся в Россию...
06 марта 2020, 02:35
"Это очень нас смущает": Украина нашла странности в крушении боинга
06 марта 2020, 02:35
План по Идлибу: Лавров озвучил главные договорённости Путина и Эрдогана
06 марта 2020, 00:35
Путин и Эрдоган завершили переговоры: Точки соприкосновения найдены
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 марта 2020, 11:35
"Взорвали радиосигналом": Малайзийский боинг MH17 был уничтожен спрятанными на борту бомбами - Антипов
28 февраля 2020, 13:39
Зверство с эвакуацией станет "цветочками": Кровавая бойня развернётся по всей Украине - эксперт
04 марта 2020, 20:35
"Россия вышла на поле боя": В турецкой армии - стресс, в СМИ - истерия
29 февраля 2020, 02:39
"Нас уничтожили русские проникающей бомбой": Турецкие СМИ сошли с ума
29 февраля 2020, 02:39
Турция погибнет, а Россия наберётся сил: Греческие старцы предсказали мировую войну
05 марта 2020, 10:08
Требования США убрать российские субмарины от побережья Америки прокомментировали в МИД РФ
29 февраля 2020, 12:24
"Перекроют пролив - сделаем два": Ветеран ФСБ рассказал о действиях России в случае конфликта с Турцией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.