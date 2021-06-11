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«Уникальный код»: «Героям слава!» официальным слоганом сборной Украины

11 июня 2021, 17:15  •  178 • Украина

Скандальный лозунг «Героям слава!» получил официальный статус в сборной Украины по футболу.

Об этом в Facebook сообщил глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

Он сообщил, что «исполком УАФ единогласно поддержал мое предложение и утвердил футбольные символы Украины».

«Отныне, вместе с малым гербом УАФ в виде трезубца с надписью – Ukraine, на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и матчах национальной сборной может использоваться большой герб – карта Украины с трезубцем в центре. Также Исполком утвердил официальный футбольный статус слоганов «Слава Украине» и «Героям слава», которые уже много лет являются приветствием для миллионов наших болельщиков не только в Украине, но и во всем мире», — написал Павелко.

По его словам, «уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев с разных регионов нашей страны, и наших земляков с других стран и континентов».

«Для нас большая честь оберегать его и наполнять новой силой единства. Поздравляю всю футбольную Украину и с этим историческим решением», – написал президент УАФ.

Напомним, ранее мы сообщали, что УАФ намеревается признать лозунг «Героям слава» официальным лозунгом сборной страны по футболу. Также сообщалось, что УАФ начала консультации с УЕФА по поводу ее решения от 10 июня, обязавшего Национальную сборную Украины по футболу убрать с формы слова «Героям слава!», содержащие политический подтекст, противоречащий нормам УЕФА.

Напомним также, что одиозному лозунгу на футболках украинских спортсменов выразило поддержку Посольство США, коллективно облачившись в новую форму сборной Украины по футболу.

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