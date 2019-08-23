«Уникальные возможности для БПЛА такого класса»: как Россия модернизировала беспилотник «Форпост»

В 2020 году российская армия начнёт получать новые тяжёлые беспилотные комплексы «Форпост-Р». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. Аппарат уже совершил свой первый полёт, его испытания находятся на завершающем этапе. «Форпост-Р» является модернизированной версией одноимённого комплекса. По информации Минобороны, «Форпост-Р» по ряду показателей превосходит своего предшественника, который, как отмечают эксперты, хорошо зарекомендовал себя в войсках.

Минобороны России опубликовало на своём официальном YouTube-канале видео первого полёта нового беспилотного комплекса «Форпост-Р». Как уточняет военное ведомство, испытания БПЛА находятся на завершающем этапе. Серийные поставки этого аппарата в войска начнутся в 2020 году. В общей сложности Минобороны планирует закупить около 30 беспилотников.

«Комплекс получил новые возможности благодаря передовым отечественным разработкам, позволяющим вести разведку круглосуточно с применением не только оптических, но и радиотехнических и радиолокационных средств. Это уникальные возможности для БЛА такого класса», — говорится в сообщении Минобороны России.

На сегодняшний день беспилотники семейства «Форпост» — единственные в российской армии строевые представители БПЛА тяжёлого класса. В августе в небо впервые поднялись беспилотники «Охотник» (20 т) и «Альтиус-У» (5 т). Однако оба аппарата являются опытными образцами. Как полагают специалисты, весь цикл работ над ними займёт от двух до четырёх лет.

«Заменить израильские системы и агрегаты»

Поднявшийся в воздух беспилотник является усовершенствованной модификацией российско-израильского БПЛА «Форпост». Аппарат был сконструирован специалистами концерна «РТИ Системы» на основе БЛА IAI Searcher Mk II. С 2012 года лицензионная сборка беспилотников осуществляется на ОАО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА, Екатеринбург).

Благодаря современным оптико-электронным системам «Форпост» выполняет широкий круг задач, связанный с разведкой и мониторингом местности. Военнослужащие России используют комплекс для картографирования, фотографирования и аэросъёмки. Беспилотник способен обнаруживать точки радиоэлектронной защиты противника, создавать радиопомехи и перехватывать радиосигналы.

Израильский аппарат IAI Searcher Mk II

© Wikimedia commons

В специализированных изданиях приводятся разные тактико-технические характеристики «Форпоста» (в материалах УЗГА и «РТИ Системы» они отсутствуют), но чаще всего указывается, что масса российско-израильского дрона составляет 450 кг, максимальная дальность полёта — 250—400 км, высота — от 5,7 до 7 км. В воздухе аппарат может находиться около 17 с половиной часов, развивая скорость порядка 200 км/ч. Беспилотник достаточно неприхотлив и может взлетать с неподготовленной взлётной площадки.

По информации Минобороны, «Форпост» положительно зарекомендовал себя в войсках. Беспилотник получил боевое крещение в Сирии. В арабской республике дрон в основном использовался для скрытного наблюдения и контроля ударов по позициям террористов.

В настоящее время «Форпосты» активно используются для патрулирования черноморского побережья. БПЛА способны давать целеуказания боевым кораблям и береговым ракетным комплексам. Эскадрилья, вооружённая этими аппаратами, сформирована в составе 318-го смешанного авиационного полка, дислоцированного под Севастополем.

В беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко отметил, что «Форпост» играет значимую роль для Вооружённых сил России. Потребность в подобных аппаратах остаётся большой. Единственным существенным недостатком этого БПЛА эксперт назвал его «израильское происхождение».

«Сотрудничество с Израилем носило вынужденный характер. Вполне закономерно и абсолютно правильно, что мы отходим от него. Сейчас стоит задача разрабатывать беспилотники исключительно собственными силами. Кроме того, различные бортовые комплексы и комплектующие тоже должны быть только отечественного производства. Насколько я понимаю, создание «Форпоста-Р» направлено как раз на то, чтобы заменить в аппарате все израильские системы и агрегаты», — пояснил Дрозденко.

Член Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем (АЭРОНЕТ) Эдуард Багдасарян также считает, что главная задача проекта «Форпост-Р» — замена израильских комплектующих и электроники. По его мнению, российские специалисты смогли с минимальными затратами создать полностью отечественный аппарат.

«У наших военных о «Форпосте» в основном положительные отзывы. Беспилотник, несмотря на угловатость и неказистый внешний вид, является надёжной и весьма эффективной машиной. Зачем вкладывать огромные средства в разработку нового аналогичного комплекса, если можно усовершенствовать успешно освоенный в войсках аппарат? Скорее всего, буква Р в названии беспилотника как раз информирует нас о том, что он теперь полностью российский», — предположил Багдасарян.

Мнения экспертов подтверждает информация Минобороны России. «Форпост-Р» внешне не отличается от предшественника, но в реальности оба беспилотника объединяет лишь экстерьер. Аппарат выполнен из российских материалов. Бортовое оборудование и силовая установка также изготовлены в России.

«Летательный аппарат создан из отечественных конструкционных материалов, на него установлено современное радиоэлектронное оборудование, линии связи, наземный комплекс управления и программное обеспечение российского производства. Также «Форпост-Р» оснащён современным отечественным двигателем АПД-85», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

«Форпост-Р» заходит на посадку

© Минобороны России

Установленные на БЛА российские оптические, радиотехнические и радиолокационные комплексы позволяют вести круглосуточную разведку практически в любых погодных условиях. Новая помехоустойчивая радиолиния «Форпоста-Р» позволила увеличить радиус применения беспилотника на 100 км. По сравнению с предшественником аппарат слегка потяжелел (примерно на 50 кг) и получил возможность дольше находиться в воздухе (до 18 часов).

«Уничтожить террористов сразу»

Информация о модернизации «Форпоста» ранее неоднократно появлялась в СМИ. Например, в июле 2018 года «Известия» сообщили о том, что усовершенствованная версия БПЛА будет оснащена новой радиолокационной станцией (РЛС) и бесплатформенной инерциальной навигационной системой, которая позволяет дрону выполнять задачи без использования ГЛОНАСС или GPS.

Также, по версии газеты, «Форпост» получит возможность наносить удары с помощью «уникальных высокоточных управляемых бомб». Боеприпасы будут располагаться в специальных малозаметных контейнерах. Беспилотник сможет подниматься в воздух с двумя малогабаритными бомбами.

Эдуард Багдасарян предположил, что «Форпост-Р» действительно может получить ударные возможности. По его словам, такие беспилотники имеет смысл использовать для уничтожения главарей бандформирований и небольших скоплений боевиков в ходе сирийской кампании или в антитеррористических операциях.

«Было бы логично создать на основе «Форпоста» разведывательно-ударный аппарат, хотя функции мониторинга местности всё равно будут для него приоритетными. Конечно, «Форпост» не сможет наносить серьёзные разрушения, но нескольких десятков килограммов взрывчатки достаточно, чтобы уничтожить террористов сразу после их обнаружения», — отметил Багдасарян.

Дмитрий Дрозденко считает, что в сфере беспилотной авиации Россия возвращает позиции, утраченные после распада СССР. Испытания «Охотника», «Альтиуса-У» и «Форпоста-Р» свидетельствуют о том, что оборонная промышленность России «приземляет существующие в стране технологии».

«С помощью новых БПЛА российская армия сможет более эффективно осуществлять разведку, наблюдение, проверять, поражена цель или нет, а в ряде случаев — наносить по противнику удар. Современные вооружённые силы вообще невозможно представить без беспилотных аппаратов», — подытожил Дрозденко.