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«Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей»: Путин сообщил о планах усилить ВМФ гиперзвуковым оружием

26 июля 2020, 16:00  •  82 • В России
Усиление Военно-морского флота РФ будет достигаться в том числе за счёт внедрения новейших систем вооружений. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на параде в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ. В частности, речь идёт о гиперзвуковых ударных комплексах и беспилотных подводных аппаратах. Ранее Минобороны сообщило, что в данный момент успешно завершаются работы по созданию гиперзвуковой ракеты «Циркон» и подлодки — носителя беспилотников «Посейдон».
 
Океанская многоцелевая система «Посейдон» © Министерство обороны РФ
 

Боевые возможности Военно-морского флота России будут повышаться в том числе благодаря гиперзвуковому оружию. Об этом заявил президент Владимир Путин во время выступления на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

«Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счёт широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счёт самых эффективных средств обороны», — заметил Путин.

Верховный главнокомандующий отметил, что в состав современного российского флота входят «корабли, оснащённые высокоточным оружием, стратегические подводные крейсеры и многоцелевые подводные лодки, новейшие самолёты и другие летательные аппараты, уникальные образцы вооружения и спецтехники».

«Уровень оснащённости нашего военного Флота постоянно растёт. В этом году в его состав будет принято сорок кораблей и судов различных классов, а несколько дней назад на трёх ведущих верфях России были заложены ещё шесть новых кораблей дальней морской зоны», — добавил глава государства.

Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что главной силой ВМФ России «всегда были и остаются люди». Он отметил, что службу на море выбирают по зову сердца, осознавая, что для этого потребуется храбрость, дисциплина и стальной дух.

«Знаю: наследники — внуки и правнуки моряков-победителей — никогда не подведут Родину, будут верны заветам великого русского адмирала Павла Степановича Нахимова — мыслить «прежде всего о славе России и родного флота», — указал Путин.

В воскресенье, 26 июля в РФ отмечается День Военно-морского флота. По этому случаю в ряде приморских городов страны прошли торжества, а в Санкт-Петербурге состоялся главный военно-морской парад. В нём приняли участие моряки Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

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Кроме того, в Министерстве обороны России отметили, что сейчас успешно завершаются работы по созданию нескольких современных систем вооружения для Военно-морского Флота. Речь идёт о подводном комплексе, оснащаемом беспилотными аппаратами «Посейдон», и о гиперзвуковом ракетном комплексе «Циркон».

«Военно-Морским Флотом совместно с предприятиями оборонной промышленности проводятся испытания спущенной в марте 2019 года на воду первой атомной подводной лодки — носителя морских беспилотных подводных аппаратов «Посейдон». Экипаж корабля продолжает практическое освоение нового оружия на штатном носителе», — говорится в сообщении.

Впервые о подводном беспилотном аппарате с ядерным боезарядом официально сообщил Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию.

Глава государства указывал, что уникальный аппарат «практически неуязвим» и способен двигаться на глубине несколько сотен метров «со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей». При этом система отличается малой шумностью и высокой манёвренностью.

Какие-либо технико-тактические характеристики «Посейдона» по-прежнему не раскрываются. При этом в СМИ, как российских, так и зарубежных, фигурируют различные данные о длине (16—24 м), диаметре (1,5—2 м), скорости (90—110 узлов) ядерного беспилотника, а также мощности его боезаряда (от одной мегатонны до нескольких десятков).

«Задача «Посейдона» — нанесение ответного удара ядерного возмездия по противнику в случае, если он атакует Россию. Поэтому, в первую очередь, это усиление стратегических ядерных сил и их морской компоненты. И в целом это, конечно, существенно повысит боевые возможности ВМФ России. Очень важно подчеркнуть, что это стратегическое оружие предназначено только для ответного удара. В условиях, когда США не хочет пролонгировать договор СНВ-III и, очевидно, нас впереди ожидает неконтролируемый виток гонки вооружений, «Посейдоны» внесут важный вклад в поддержание стратегического баланса с США. Чтобы у них не возникло иллюзии о безнаказанном нападении на Россию», — заявил RT главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. 

  • РИА Новости
  • © Алексей Дружинин

Помимо этого, в Минобороны также рассказали, что успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон».

«Проведённые с фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости её полёта», — подчеркнули в ведомстве.

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Напомним, «Циркон» способен развивать скорость около 9 Махов. Дальность поражения морских и наземных целей превышает 1 тыс. км. Ожидается, что комплекс будет принят на вооружение до конца 2021 года.

Как отметил военный эксперт Виктор Литовкин, «Циркон» будет помещаться в универсальные пусковые установки «Оникса» и «Калибра».

«Это первое уникальное качество. Второе — «Циркон» — гиперзвуковая ракета, которое летает со скоростью выше девяти махов. Мало того, что она летит с такой огромной скоростью и её невозможно засечь средствами разведки, но она ещё и маневрирует. То есть, она может менять направление полёта и, естественно, на неё невозможно навести противоракетные средства обороны. «Циркон» — оружие уже сегодняшнего дня и оружие будущего, которое позволит нашему ВМФ быть самым мощным и передовым в мире и не бояться никакого противника», — пояснил собеседник RT.

  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

В свою очередь, капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что «Циркон» — очень серьёзное оружие для борьбы с группировками кораблей.

«В отличие от США, которые тратят огромные суммы на военный бюджет, мы берём не количеством, а качеством вооружения. Поэтому уже высказывалось мнение на Западе, что якобы «некорректно» принимать такие ракеты на вооружение. Но это оборонительное оружие. Если вдруг будет количественный перевес в силах, то эта ракета, конечно, поможет решить многие вопросы. И очень хорошо, что на самом высоком уровне заявлено, что такие ракеты скоро поступят в оснащение нашего надводного и подводного флота», — указал Дандыкин в беседе с RT.

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