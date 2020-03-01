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Уникальная тактика российского спецназа в Сирии поразила мировое сообщество

01 марта 2020, 11:58  •  218 • Война

тактика российского спецназа в Сирии

В вооружённом конфликте в Сирии принимают участие военные из разных уголков планеты. Но только российские военнослужащие проявили настолько уникальную тактику ведения боя, что поразили всё мировое сообщество.

О нетипичном для других поведении бойцов российского спецназа в Сирии во время боестолкновений журналистам рассказал известный российский востоковед Евгений Сатановский. Одним из самых ярких примеров вышеупомянутой тактики можно назвать, приёмы борьбы с так называемыми джихад-мобилями. Все военные, принимающие участие в боевых действиях, предпочитают не трогать автомобили, начинённые взрывчаткой со смертниками за рулём. Американцы, британцы, сирийцы и даже вроде бы фанатичные и бесстрашные иранцы обычно пропускают бомбы на колёсах сквозь свои позиции. Такой подход не раз приводил к плачевным последствиям, когда террорист взрывал себя в посреди укрепленной позиции.

Военнослужащие РФ отражают атаки смертников совершенно по-другому, уничтожая боевиков до того, как автомобиль подъедет слишком близко. Они просто не дожидаются, пока попадут в зону поражения взрывчатки и ликвидируют угрозу прицельным огнём на расстоянии. Инициативность и решительность в сложнейших ситуациях лежит в основе тактики, так удивляющей всех иностранных военных. В первую очередь такой подход вырабатывается ещё во время армейской подготовки. Немаловажную роль играет также менталитет со спецификой русской культуры.

Примеров такого нестандартного, но крайне уникального подхода к противостоянию с террористами, предостаточно. Ликвидацию джихад-мобилей просто можно назвать одним из самых ярких и контрастных.

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