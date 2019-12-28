Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Не только Таиланд и ОАЭ, но там тоже есть курорты: Ещё одна страна отменила визу...
Очередной единоросс отметился очередной бредовой идеей перед Новым годом
На Украине придумали, как оправдать бандеровцев и нацистов при помощи большевико...
Зеленский внёс на замену законопроект о децентрализации власти
Главная / В России

«Уникальная ситуация»: в Минобороны планируют увеличить скорость гиперзвуковых ракет

28 декабря 2019, 21:54  •  32 • В России
Скорость российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» планируется довести до уровня более десяти чисел Маха, заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко. Кроме того, специалисты намерены увеличить дальность и точность этих вооружений, добавил он. Криворучко также рассказал о запуске в серию ещё одного гиперзвукового вооружения — комплекса «Авангард». Как отмечал ранее Владимир Путин, сложилась уникальная ситуация в новейшей истории, когда РФ — единственная страна, обладающая таким оружием, а остальные государства пытаются её догнать.
 
Экипажи самолетов МиГ-31 ВКС с авиационным ракетным комплексом «Кинжал» © Пресс-служба Минобороны РФ
 

В Министерстве обороны России рассчитывают в 2020 году увеличить максимальную скорость гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» до уровня свыше десяти чисел Маха, сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко в интервью газете «Красная звезда».

«Продолжается отработка критических технологий, обеспечивающих увеличение скорости полёта (более 10 М на траектории), дальности, точности наведения», — пояснил он.

Стоит отметить, что ранее, 24 декабря, в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны Владимир Путин отмечал, что ни у одной страны в мире, кроме России, нет гиперзвукового оружия.

«На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас», — подчёркивал российский лидер.

Обладание гиперзвуковым вооружением на сегодняшний день — это прерогатива России, заявил RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«К тому же, по оценке зарубежных экспертов, США в ближайшие десять лет ничего подобного создать не успеют, это невозможно. Мы обладаем высокими технологиями в сфере вооружения, которыми не обладает никто. Конечно, тактико-технические характеристики гиперзвукового оружия, в частности гиперзвуковых ракет, — это скорость. И конечно же, увеличение количества чисел Маха — это и есть совершенствование, модернизация по пути повышения боевых возможностей. Мы вынуждены реагировать на те угрозы, которые сегодня являются реальными и со стороны НАТО, и со стороны других регионов по периметру нашей границы», — указал он.

Серийный «Авангард»

Кроме того, замглавы оборонного ведомства сообщил о запуске работ по серийному изготовлению ещё одного гиперзвукового оружия — перспективного ракетного комплекса «Авангард», а также перевооружению на него Домбаровского соединения Ракетных войск стратегического назначения.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о постановке на боевое дежурство ракетного полка с «Авангардом». Напомним, о разработке комплекса стало известно из послания президента России Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Тогда глава государства отмечал, что этот крылатый блок абсолютно неуязвим для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.

«В марте 2018-го никто даже не хотел поверить в такие возможности этого комплекса. Уже прошёл год, и все эксперты мира прекрасно понимают, что такой комплекс есть на вооружении у России. Более того, они уже ставятся на дежурство, и это, конечно, ошеломило всё военное сообщество. Он практически летит по траектории, которую просчитать невозможно, его скорость превышает возможности перехвата ракет тех стран, которые претендуют на противостояние с Россией. С такими параметрами наш комплекс превосходит все остальные, и это серьёзно нервирует США и их союзников», — заметил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Кроме того, в 2019 году два ракетных полка были перевооружены на подвижные ракетные комплексы «Ярс». Вместе с тем в 2020-м ожидается заключение трёхлетнего контракта на изготовление комплексов «Ярс» для переоснащения ещё трёх ракетных полков, а также соглашение на производство подвижного комплекса командных ракет «Сирена-М» с их поставкой до 2025 года.

На страницу галереи

«Реализация этих мероприятий позволит уже в текущем году достичь 76%-ной оснащённости частей РВСН современными образцами вооружений, а к 2022 году этот уровень будет повышен до 92%», — заявил Криворучко.

В следующем году также должны начаться лётные испытания ракетного комплекса «Сармат», к тому же завершится основной объём его наземной экспериментальной отработки.

Системы ПВО

Также в 2019 году с положительными результатами завершились государственные испытания зенитной ракетной системы С-350, первый серийный образец которой в настоящее время передаётся в войска. При этом, по словам замминистра обороны, поставка систем «Витязь-ПВО» предусмотрена до 2027 года.

22 декабря концерн «Алмаз-Антей» передал первый комплекс С-350 Минобороны России на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области. ЗРК средней дальности предназначен для борьбы со всеми видами существующих и перспективных воздушных целей — авиации, крылатых и баллистических ракет, а также малозаметных объектов вроде беспилотных летательных аппаратов.

Помимо этого, на 2020 год намечено начало предварительных испытаний зенитной ракетной системы С-500, поставка первого образца этого комплекса запланирована на 2025 год.

Производство «Прометеев» началось в июне 2019-го. Главным отличием этой системы от С-400 является возможность поражать баллистические цели. 

Как отметил Андрей Кошкин, у нового ЗРК не только увеличена дальность обнаружения целей, но и есть возможность перехватывать их на 360° вокруг себя. Кроме того, комплекс способен работать по летательным средствам с разной дальностью и траекторией полёта, что позволяет одной системе ПВО действовать по всему спектру воздушных объектов, объяснил эксперт.

«На мировом рынке вооружений эту систему уже ждут, о ней знают во всём мире», — подчеркнул Кошкин.

Вместе с тем в 2019 году на реализацию государственного оборонного заказа в России выделили свыше 1,5 трлн рублей, что обеспечило дальнейшее плановое развитие системы вооружения ВС РФ. По словам Криворучко, более 68% из этих средств были направлены на «серийные комплектные закупки высокотехнологичных образцов».

Когда лучше быть с папой: как опеки и суды дискриминируют отцов

В оборонном ведомстве ожидают, что по итогам 2019 года выполнение заданий ГОЗ по поставкам новых вооружений, военной и спецтехники составит 99,3%.

«В войска поставлено более трёх тысяч единиц новых основных современных образцов вооружения и военной техники, определяющих боевую мощь видов и родов войск», — подчеркнул замминистра.

Кроме того, ожидается проведение работ по повышению мощности лазерного комплекса «Пересвет» и размещению его на авиационной технике, сообщил Криворучко. Также должны завершиться опытно-конструкторские работы (ОКР) лазерного комплекса тактического назначения для уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

На коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу сообщил, что комплексы «Пересвет» с 1 декабря развёрнуты в позиционных районах пяти ракетных дивизий РВСН.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



32
Источник
Похожие новости
28 декабря 2019, 20:24
МРОТ на Новый год: Путин повысил минимальный размер оплаты труда и вернул курилки в аэропорты
28 декабря 2019, 04:09
Во что Зеленский превратит Украину в 2020-м: Вся власть - сатрапам, а земля - олигархам
28 декабря 2019, 17:09
Российский "гиперзвук" станет еще быстрее: в Минобороны рассказали о новых вооружениях ВС России
28 декабря 2019, 21:54
«По решению врачебной комиссии»: Путин подписал закон о ввозе в Россию незарегистрированных лекарств
28 декабря 2019, 21:54
«Уникальная ситуация»: в Минобороны планируют увеличить скорость гиперзвуковых ракет
27 декабря 2019, 16:39
Найти боевую травму: врачей МВД подозревают в фальсификации диагнозов сотрудников и кандидатов на службу
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 декабря 2019, 02:39
"Прощание было трогательным": Западные СМИ назвали фамилии возможных преемн...
28 декабря 2019, 02:39
"Абсолютная наглость": Президент Чехии намекнул на отказ от поездки на 75-л...
28 декабря 2019, 09:09
У Путина даже не второе место: Немцы назвали самого опасного мирового лидера
28 декабря 2019, 02:24
«Проблемы у Трубы только начались»: что известно об увольнении Зеленским главы ГБР Ук...
28 декабря 2019, 05:54
"Никогда не были исконно японскими": Японке, "закипевшей" от русс...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 декабря 2019, 09:39
"Страна, которая построила атомный ледокол, - может всё": В ОСК готовы построить судно для "Северного потока - 2"
24 декабря 2019, 07:39
"Атаковали с наступлением темноты": Боевики напали на авиабазу России в Сирии
26 декабря 2019, 11:39
"Святое не троньте": декабристы как путаники, воры и нелюди
27 декабря 2019, 07:09
"Обратка уже включилась": Сатановский о запоздалой реакции МИД Польши на слова Путина
22 декабря 2019, 00:24
Пока в Киеве радовались провалу "Северного потока", Nord Stream 2 разбил все надежды "Нафтогаза"
27 декабря 2019, 07:09
В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
24 декабря 2019, 01:09
"Работает над скорейшим запуском": Оператор "Северного потока - 2" ответил на санкции США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.