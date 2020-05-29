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«Уникальная система аналитики»: власти Москвы представили детальную статистику по смертности больных COVID-19 за апрель

29 мая 2020, 13:50  •  22 • В России
Москва уточнила статистику смертности от COVID-19 в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Как сообщил столичный департамент здравоохранения, в городе создана уникальная система аналитики смертности от COVID-19, основанная в том числе на патологоанатомических исследованиях, которые проводятся в 100% случаев. Она демонстрирует, что в апреле уровень летальности непосредственно от коронавируса в столице составил 1,4%. В ведомстве подчеркнули, что этот показатель существенно ниже, чем в других крупных городах мира — в Нью-Йорке, как отмечает Депздрав, он составляет 10%, в Лондоне — 23%. Как полагают эксперты, предотвратить высокую смертность от COVID-19 в Москве удалось благодаря опережающим подготовительным мерам властей.
 
Московские врачи в защитных костюмах АГН «Москва» © Андрей Никеричев
 

Департамент здравоохранения Москвы опубликовал детальные данные по летальности заражённых COVID-19 за апрель в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Уточнённое число умерших составило 636 человек. Этот показатель оказался немного ниже первоначально представленной озвученной цифры в 639 человек. Причём в статистику были включены даже «спорные сомнительные случаи».

«Мы дополнительно отнесли к ковиду те случаи, когда лица имели отрицательный тест (как при жизни, так и посмертно), но благодаря патологоанатомическому исследованию и по клиническим признакам удалось установить, что даже при отрицательном результате, скорее всего, явной причиной смерти явился коронавирус. Таких в Москве за апрель было 169 человек», — подчеркнули в столичном Депздраве.

Кроме того, в ведомстве отметили, что Минздрав РФ утвердил методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с COVID-19. В их основу были заложены рекомендации ВОЗ. При этом в разработке методики активно участвовали московские специалисты.

«Показатели будут открыто опубликованы»

 

Пик эпидемии коронавируса в Москве пришёлся на апрель и начало мая, что отразилось на общем уровне смертности. В Депздраве напомнили, что в условиях пандемии всегда обостряются различные заболевания, которые могут привести к летальному исходу. За прошлый месяц медики выявили 756 человек, которые имели положительный тест на коронавирус, но скончались от других недугов. По данным ведомства, COVID-19 стал «своеобразным катализатором» развития основного заболевания в 360 случаях.

Московские власти также проанализировали оперативную информацию, опубликованную ранее городским управлением ЗАГС за апрель. В соответствии с ней, в столице было выдано 11 846 свидетельств о смерти, что на 1841 единицу больше показателя за аналогичный период 2019 года.

Подобная разница послужила поводом для подозрений в сокрытии реального уровня летальности от COVID-19. В частности, в середине мая с такими обвинениями в адрес властей Москвы выступили британская газета Financial Times и американское издание The New York Times.

В ответ МИД РФ призвал западные СМИ опровергнуть опубликованную ими недостоверную информацию о якобы заниженной статистике смертности от коронавируса в России. Дипломатов выразили мнение, что зарубежные издания таким образом попытались «переключить внимание с внутренних неурядиц на очередной сенсационный антироссийский фейк».

В свою очередь, в Депздраве подчёркивали, что «сравнение показателей смертности в месячной динамике некорректно и не является однозначным свидетельством каких-либо тенденций».

  • Структура численности умерших в столице РФ

По итогам окончательного анализа данных Росстата в Департаменте отметили, что превышение смертности в Москве за апрель составило 1934 случая: 9900 смертей было зафиксировано в апреле 2019 года и 11834 летальных исхода в аналогичный период 2020-го.

При этом в Депздраве пояснили, что в медицине не принято сравнивать помесячную динамику смертности из-за вероятности резких колебаний. Однако в условиях пандемии ведомство всё же провело такой анализ, высчитав средний показатель количества умерших за период с 2017 по 2019 годы. Таким образом было выявлено, что истинное превышение смертности в Москве в апреле 2020 года составило 1753 случая.

  • Смертность в Москве за апрель

Как подчеркнули в Депздраве, если учесть все имеющиеся статистические значения, то «необъяснимое» превышение смертности в апреле по отношению к среднегодовому показателю можно оценить менее чем в 200 человек.

«Мы разбираемся с этой цифрой и устанавливаем все возможные её причины. Но уже сегодня мы видим, что, например, москвичей, умерших за пределами города, но смерть которых была зарегистрирована в Москве — за апрель было 1230, что на 278 больше, чем в апреле 2019 года», — пояснили в ведомстве.

На сегодняшний день летальность от коронавируса в Москве за апрель варьируется от 1,4% до 2,8%. Первая цифра учитывает случаи, где инфекция явилась основной причиной кончины людей, вторая — отражает совокупную долю всех умерших пациентов с лабораторно подтверждённым COVID-19, в том числе при полном отсутствии пневмонии (поражения лёгких, которое часто встречается у инфицированных).

«Это бесспорно ниже, чем даже по данным официальных сайтов городов Нью-Йорк (10%) и Лондон (23%)», — констатировали в Депздраве.

    Как полагают власти, превышение по смертности за апрель, тем более при сравнении с цифрами по другим городам и странам, не является значимым.

    • Показатели летальности от COVID-19 и с COVID-19

    «Вероятнее всего, от месяца к месяцу оно (превышение по смертности. — RT) будет колебаться. При этом уже сейчас понятно, что смертность за май будет выше. На конец апреля пришёлся пик заболеваемости коронавирусом в Москве. А между пиками заболеваемости и смертности как раз проходит около 2—3 недель. Эти показатели также будут проанализированы и открыто опубликованы», — пообещали в ведомстве.

    • Прогноз рост смертности в Москве в мае после пика пандемии коронавируса

    Как сообщает правительство Москвы, в столице действует уникальная система аналитики смертности от COVID-19. Медики руководствуются чёткими алгоритмами установки диагнозов и детальной классификацией причин летальных исходов. Всё это помогает прогнозировать развитие болезни, что позволяет врачам оперативно корректировать тактику лечения, спасая жизни пациентов.

    Например, если в результате исследований у пациента обнаружились тромбозы и эмболии, выявлен риск развития почечной недостаточности или тяжёлое поражение других органов, то медики внедряют новые протоколы лечения, вводят препараты, понижающие свёртываемость крови.

    «Эталон в организации медицинской службы»

     

    В интервью RT член-корреспондент Российской академии медицинских наук, доктор медицинских наук Лев Кактурский подчеркнул, что в РФ принята «адекватная система подсчёта смертности» в период пандемии коронавируса. Благодаря патологоанатомическим исследованиям российским и столичным медикам удаётся определять, стал ли COVID-19 основной или второстепенной причиной летального исхода. По мнению Кактурского, необходимо разделять эти два критерия.

    • Система анализа смертности от COVID-19
    Проведено более 9 млн тестов: в России выявили 8371 новый случай коронавируса

    «У нас есть методологическое руководство департамента здравоохранения Москвы, своё руководство выпустил и Минздрав России. Они совершенно чётко ориентируют врачей на оценку роли коронавируса в смерти человека. Во всех случаях его (COVID-19. — RT) надо упоминать в свидетельстве о смерти. С целью определения причины смерти человека мы проводим больше профессиональных вскрытий, чем в других странах. За рубежом эта практика достаточно редкая. Доля вскрытий умерших в стационарах, где содержатся пациенты с коронавирусной инфекций, может составлять 5—10%, у нас — 100%. В этом отношении мы делимся опытом с мировым сообществом, с нашими иностранными коллегами», — сказал Кактурский.

    Он положительно оценивает усилия московского правительства и медиков по противодействию коронавирусной угрозе. По его словам, столица достаточно быстро приняла необходимые меры и смогла приобрести ценный опыт организации борьбы с COVID-19.

    • Вход в красную зону, где находятся больные коронавирусом
    • РИА Новости
    • © Александр Гальперин

    «Сейчас я могу назвать Москву эталоном в организации медицинской службы в период пандемии. Прежде всего я имею в виду хорошо продуманную маршрутизацию», — пояснил Кактурский.

    Также собеседник RT обратил внимание на составленный московскими специалистами атлас патологических изменений органов у умерших от COVID-19. В конце мая этот документ был опубликован на сайте Депздрава. С точки зрения Кактурского, атлас представляет собой «очень ценный материал для диагностики коронавирусной инфекции».

    В комментарии RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман отметил, что Москва обладает «передовым опытом» борьбы с COVID-19. Об этом, как полагает аналитик, свидетельствует низкая по сравнению с западными столицами летальность и чёткий алгоритм определения причины смерти человека, у которого был диагностирован коронавирус.

    «Безусловно, Москве многое удалось, и это видно по сравнению с такими городами, как Париж, Лондон и Нью-Йорк. Да, было много споров относительно возможных масштабов распространения инфекции, не все мероприятия проходили гладко, но сегодня становится понятно, что московские власти успешно работали на опережение. В настоящее время пик пандемии пройден, столица помогает регионам России и может поделиться опытом с западными странами», — резюмировал Фельдман.

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