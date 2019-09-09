«Уникальная конструкторская школа»: к каким результатам привела модернизация танковых войск России

В танковых соединениях РФ постоянно повышается уровень технического оснащения. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Танки составляют основную ударную силу Сухопутных войск в ходе наступательных и оборонительных операций. По экспертным оценкам, в составе Вооружённых сил РФ эксплуатируется свыше 2,5 тыс. боевых машин. В последние годы армия получает модернизированные версии Т-72, Т-80 и Т-90, которые по ряду характеристик превосходят западные образцы. Как считают аналитики, в перспективе основным боевым танком ВС России станет Т-14 «Армата».

Танки армии России во время парада военной техники на полигоне Цугол в Забайкальском крае © Илья Питалёв/РИА Новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил постоянно растущий уровень технического оснащения танковых частей и соединений. Об этом говорится в его приказе, приуроченном к Дню танкиста, который традиционно отмечается в России во второе воскресенье сентября. Документ опубликован на сайте военного ведомства.

«Достойно продолжая славные традиции предшественников, нынешние защитники Отечества постоянно совершенствуют боевую выучку, способствуют укреплению обороноспособности государства», — заявил Шойгу.

В поздравительном сообщении Минобороны подчёркивается, что танковые соединения Вооружённых сил РФ по-прежнему остаются главной ударной силой Сухопутных войск. Отечественные боевые машины обладают большой огневой мощью, надёжной бронезащитой и высокой манёвренностью.

День танкиста был учреждён указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1946 года в ознаменование заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме нацистской Германии. Данный праздник отмечают военнослужащие, инженеры и рабочие промышленных предприятий.

Подготовкой кадров для танковых войск РФ занимается Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознамённое училище (КВТККУ). Специалисты по разработке, производству и обслуживанию танков проходят обучение в Омском автобронетанковом инженерном институте (филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва).

Основное предназначение танка — это стрельба прямой наводкой, поражение объектов, находящихся в зоне видимости. Сегодняшнее вооружение позволяет этой боевой машине вести огонь с закрытых позиций и на большую дальность (до 5 км). В современных конфликтах танки применяются для уничтожения бронетехники, инженерных укреплений и пехоты противника.

В России танковые войска организованы в бригады, полки и дивизии. Танковые батальоны присутствуют в составе бригад мотострелковых войск, ВДВ и морской пехоты.

В 2014 году указом президента РФ Владимира Путина была воссоздана 1-я Гвардейская танковая Краснознамённая армия. В это оперативное войсковое объединение вошли 4-я Гвардейская Кантемировская дивизия, 2-я Гвардейская Таманская мотострелковая дивизия, 27-я Гвардейская Севастопольская мотострелковая бригада, 6-я Отдельная танковая Ченстоховская бригада и другие части Западного военного округа.

Танк Т-90 на полигоне Алабино

РИА Новости

© Григорий Сысоев

«Сегодня это уникальные соединения по боевому составу, равных которым по боевым возможностям в Сухопутных войсках нет», — рассказал в начале сентября в интервью «Красной звезде» командующий 1-й танковой армией генерал-майор Сергей Кисель.

По его словам, части 1-й танковой армии дислоцированы в нескольких субъектах РФ. Органы управления и структура объединения позволяют постоянно повышать качество боевой подготовки и успешно решать задачи, возложенные руководством Минобороны.

Стимул для совершенствования

По данным портала Global Firepower, в составе Вооружённых сил РФ свыше 21 тыс. танков. Как пояснил в беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов, подавляющее большинство боевых машин находится на хранении, в строевых частях эксплуатируется около 2,5—3 тыс. единиц. По его мнению, такого количества танков достаточно для обеспечения безопасности РФ.

Как отметил Суворов, «после распада СССР нашей стране досталось самое большое в мире количество танков, однако оставлять их в эксплуатации было невозможно в силу экономических и политических причин».

«В 1990-е годы мы активно разоружались вместе со странами НАТО, поскольку исчезла необходимость подготовки к масштабной сухопутной войне. Некоторые европейские страны вывели все танки из боевого состава», — пояснил Суворов.

Эксперт напомнил, что тактика применения танков неоднократно менялась на протяжении последних 100 лет. С 1980-х годов большое влияние на развитие танковых войск оказывает разработка переносных ракетных (ПТРК) и гранатомётных комплексов. Они превратили танк в достаточно уязвимую мишень на театре военных действий (ТВД).

По словам Суворова, «в военных кругах западных государств и нашей страны раньше существовало мнение о том, что танк потерял прежнее значение на поле боя».

«Причина заключается в распространении недорогих и весьма эффективных средств поражения, которые могут использовать небольшие группы военнослужащих противника или боевики. Действительно, один точный выстрел из ПТРК может уничтожить машину стоимостью в несколько миллионов долларов», — отметил Суворов.

В то же время собеседник RT убеждён, что танки не утратили своего ведущего значения в достижении Сухопутными войсками успехов на ТВД. По его мнению, появление переносных противотанковых средств стало стимулом для совершенствования комплексов динамической и активной защиты. Современный танк способен перехватить вражеский снаряд или выдержать его попадание.

Серьёзные меры были приняты для сохранения жизни экипажа. В новейших танках военнослужащие находятся в бронекапсуле, которая отделяет их от боекомплекта и моторно-трансмиссионного отделения. Кроме того, на некоторых боевых машинах (например, Т-14 «Армата») установлена необитаемая башня. Однако ключевым условием надёжной защиты танковых частей на ТВД Суворов назвал боевую слаженность армейской группировки.

Как подчеркнул Суворов, танки нуждаются в прикрытии.

«Практически все известные за последнее время случаи поражения танков — это следствие ошибок командиров в управлении войсками. Свои лучшие боевые качества танк может продемонстрировать лишь тогда, когда грамотно организовано взаимодействие пехоты, боевых машин, артиллерии, средств ПВО и авиации. В российской армии всё это отрабатывается на учениях», — сказал эксперт.

Танк Т-90 на полигоне

© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

По информации Минобороны РФ, на мероприятиях по боевой подготовке танковые части отрабатывают взаимодействие с «представителями других родов войск: мотострелками, артиллеристами, разведчиками, огнемётчиками, инженерами». Все участники манёвров включены в единую систему управления тактического звена.

Также российские танковые войска активно используют возможности беспилотной авиации. БПЛА обеспечивают танки разведывательной информацией. Новейшие технологии позволяют передавать её «в режиме онлайн в условиях быстро меняющейся тактической обстановки».

Будущее за «Арматой»

В последние годы Минобороны РФ проводит масштабную модернизацию танкового парка. На вооружение российской армии поступают Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВ, Т-90М «Прорыв-3». До 2022 года НПК «Уралвагонзавод» передаст строевым частям 132 танка Т-14 и БМП Т-15 на платформе «Армата». Также в танковые войска будут поставлены бронированные ремонтно-эвакуационные машины Т-16.

Сергей Суворов заявил, что российские танки совершенствуются с целью повышения ходовых качеств, уровня защиты, огневой мощи и информационной обеспеченности экипажа. По ряду характеристик отечественные боевые машины превосходят западные образцы.

«Россия обладает уникальной конструкторской школой, которая во многом является продолжателем лучших советских традиций. Основные преимущества наших танков — надёжность, манёвренность и приемлемая цена. У западных танков хорошая броня, высокая огневая мощь, но они прихотливы, страдают от избыточной массы и стоят неадекватно дорого», — подчеркнул эксперт.

Танк Т-14 на Параде Победы

© Александр Вильф/РИА Новости

Тем временем в беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский напомнил, что в планах Минобороны — увеличить долю современного вооружения и военной техники танковых войск к концу 2020 года до 70%. Будущее танковых войск, полагает эксперт, связано с поступлением Т-14. По прогнозу аналитика, в перспективе машины третьего поколения станут основными боевыми единицами танковых войск.

Как отметил Мураховский, «в последние годы уровень технической оснащённости танковых соединений заметно возрос за счёт поставок модернизированных машин».