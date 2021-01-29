Уничтожьте запасы химоружия! Россия резко ответила на очередную жалобу США

В частности, Москва в лице посла России в США Анатолия Антонова призвала Штаты в кратчайшие сроки завершить программу ликвидации химоружия и прекратить беспочвенные инсинуации в адрес России по этому поводу.

"Не в первый раз слышим подобные огульные обвинения в наш адрес, не подкреплённые никакими фактическими доказательствами", - говорится в заявлении Антонова на странице российского внешнеполитического ведомства.

Он напомнил о том, что Россия полностью ликвидировала свои запасы боевых отравляющих веществ и это документально подтверждено Организацией по запрещению химоружия. При этом США остались единственной страной - участницей Конвенции о запрещении химоружия, которая по сей день не выполнила своё обязательство по уничтожению такого оружия.

Антонов призвал Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу ликвидации боевой химии и "прекратить тиражировать беспочвенные инсинуации в адрес нашей страны".

Напомним, в октябре прошлого года в ЕС объявили о продлении санкций за применение химического оружия. Они действуют в отношении девяти человек из-за истории отравления Скрипалей в Великобритании и обвинений, связанных с Сирией. Санкции распространяются в том числе и на обвинённых в нападении в Солсбери Петрова и Боширова. Стоит отметить, что ни единого факта о причастности России к отравлению Запад так и не представил.