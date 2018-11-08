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Уничтоживший звезду Трампа на Алее Славы приговорен к терм годам условно

08 ноября 2018, 06:24  •  7 • В мире
Вандал в США, разбивший на Голливудском бульваре персональную звезду президента США Дональда Трампа, которую он получил за телешоу "Ученик", получил три года условно.
Суд в США приговорил человека, который киркой разбил персональную звезду Дональда Трампа на Алее славы в Лос-Анжелесе к 3 годам условного заключения за вандализм. К президенту Трампу эта звезда не имеет никакого отношения – глава Белого дома «заработал» ее, как ведущий телешоу. Но последние годы его персональная звезда постоянно подвергается нападкам.
В этот раз суд за вандализм приговорил Остина Клэя в ктрем годам условно. Кроме того, нарушитель должен выплатить 9,4 тысяч долларов, которые пойдут на восстановление звезды.
Трамп получил эту звезду на Голливудском бульваре еще в 2007 году за телешоу «Ученик». Как только он стал президентом эту звезду постоянно пытаются уничтожить или обезобразить.

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