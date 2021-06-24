«Уничтожить Владимира Путина». Лучший снайпер ВСУ заявил СМИ о своей мечте

Военнослужащий Вооружённых сил Украины (ВСУ) из отдельного разведывательного батальона Сухопутных войск и, как пишут украинские СМИ, «лучший» снайпер ВСУ по кличке «Курт» попросил СМИ обнародовать его мечту.Он заявил, что мечтает уничтожить президента России Владимира Путина.Просьба написать это поступила в интервью одесскому изданию «Думская».«Мечтателю» 32 года, и он уроженец Центральной Украины. В ряды ВСУ вступил с началом войны с Донбассом. Чтобы подтянуть стрелковые умения – посещал коммерческие курсы снайпинга. Сообщается, что недавно он «снял» цель с расстояния 2161 м, что стало рекордом для Украины и третьим результатом в мире.Сейчас снайпер вооружен винтовкой Barrett М107А1 калибра 12,7 мм с прицельной дальностью в 1800 г. Но «Курт» уверяет, что выжимает из оружия и большие расстояния. По его словам, винтовка способна поражать даже легкобронированную технику, «а от человека с небольшого расстояния вообще мало что останется».«Понимаете, мой дом в 200 км от линии фронта. Как я мог остаться в стороне? Я не хочу, чтобы это пришло ко мне домой... Я хочу жить в Украине!», – заявил он.Также он заявил, что не считает убийством то, чем занимается.«Мы не называем это убийством, да оно и не является таковым. Убивают преступники. Мы поражаем цель. Да, цель – это человек. Но этот человек находится там, потому что хочет нас убить, убить других людей. Мы не нападали, мы защитники, поэтому мы ликвидируем угрозу», - заявил «Курт».На вопрос, не снятся ли ли ему его цели, он отвтил отрицательно.«Нет, не снятся. Я выполняю свой долг и не испытываю угрызений совести из-за того, что защищаю Украину и украинцев, что уничтожаю людей, которые собираются убивать всех нас», - заявил снайпер.При этом он заявил, что на Донбассе якобы есть «российские снайперы», которых он умеет «вычислять».«В зоне моей ответственности часто работает именно кадровая группа. Видно даже по жертвам. Если солдат погиб от пули СВД – это «местные», то есть боевики. Если прилетело из чего-то серьезного, того же «Баррета» или «Сумрака», то это российские профессионалы. Не шахтеры, в общем. Мы используем против них антиснайперские устройства, позволяющие выявлять таких товарищей. Правда, они тоже используют подобную аппаратуру. Два раза вычислили меня. Как-то пуля пролетела буквально в пяти сантиметрах от головы. Было страшно. Очень. Вообще, у нас много чего есть хорошего и технологичного, не стоит рассматривать украинцев как каких-то недотеп бедных. Для них мы очень опасный враг. Мы научили их бояться нас. Это, наверное, главное достижение последних лет», – заявил он.За этим украинский снайпер поведал о своей «мечте».«Напишите, если можно, что я хотел бы уничтожить того, кто все это начал, человека, из-за которого в Украине идет война и гибнут мирные и военные. Мой враг номер один – Путин», - заявил он.Также «Курт» сообщил о своем главном страхе.«Мой главный страх – что будет, когда война закончится. Что мне делать? Я привык и люблю стрелять. Наверное, надо будет какой-то полигон организовать...», - заявил он.Напомним, ранее националист Дмитрий Корчинский требовал от США «убить Владимира Путина». Также ранее мы писали, что иерарха ПЦУ постоянно преследует желание напевать песню с сожалением о том, что он не снайпер.