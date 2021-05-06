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Уничтожит Техас или Англию: В Британии испугались нового "смертельного оружия" русских
06 мая 2021, 06:40 • 200 • Политика
Журналист британской газеты Daily Mail Уилл Стюарт постарался передать свой испуг перед новейшей русской ракетой РС-28 "Сармат", испытания которой запланированы на этот год. По его словам, "смертельное оружие" русских способно уничтожить территорию размером с Техас или Англию.
Журналист британского издания Daily Mail Уилл Стюарт написал статью о новейшей русской ракете РС-28 "Сармат", которую испытают в 2021 году.
По его словам, запуск новой ракеты произойдёт на фоне самого высокого со времён холодной войны напряжения в отношениях России и стран НАТО.
Стюарт называет ракету "смертельным оружием" русских, перед которым противоракетная оборона США бессильна, а один снаряд способен уничтожить территорию размером с Техас или Англию.
Межконтинентальную ракету РС-28 на Западе назвали "Сатана-2". Она заменит самую мощную в мире МБР "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана", РС-20В).
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