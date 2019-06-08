«Уничтожить сферу сотрудничества»: что известно об аресте в Киеве пяти самолётов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании

Суд в Киеве запретил российской авиакомпании «Волга-Днепр» эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолётов Ан-124-100 «Руслан» и арестовал эти борты. Об этом сообщила юридическая фирма «Ильяшев и партнёры», которая представляет интересы авиастроителя. Украинская сторона утверждает, что Росавиация и компания AMTES GmbH (Германия) в обход «Антонова» выдали документы, продлившие лётную годность воздушных судов. Как отмечают эксперты, судьба «Антонова» предрешена, поскольку предприятие сейчас не способно выпускать подобные самолёты. В то же время, как ранее сообщил RT главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов, в России ведутся работы по замене Ан-124. Специалисты указывают, что судебное разбирательство в Киеве — попытка окончательно уничтожить сотрудничество между странами в самолётостроении.

Районный суд Киева наложил арест на пять транспортных самолётов Ан-124-100 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр». Об этом заявила на своём официальном сайте юридическая фирма «Ильяшев и партнёры», представляющая интересы украинского самолётостроителя «Антонов».

«В рамках уголовного производства по ст. 281 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил воздушных полётов, которое создало опасность для жизни людей или другие тяжкие последствия) суд наложил арест на принадлежащие авиакомпании «Волга-Днепр» (РФ) и Volga Dnepr Airlines (Ирландия) самолёты Ан-124-100 с регистрационными номерами RA-82068 (серийный номер 0703), RA-82078 (серийный номер 0710), RA-82045 (серийный номер 0609), RA-82046 (серийный номер 0610), RA-82077 (серийный номер 0709) и запретил авиакомпании и любым иным лицам их эксплуатацию», — говорится в сообщении.

Пресс-служба юридической фирмы уточняет, что арест на самолёты был наложен по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве.

Согласно заявлению адвокатов, предприятие «Антонов» как разработчик самолётов Ан-124-100 является держателем сертификатов на эти воздушные суда. Самолёты были арестованы в рамках расследования украинской полиции по факту якобы имевшей место сертификации Росавиацией компании AMTES GmbH в качестве разработчика модификации Ан-124-100.

Украинские следователи утверждают, что якобы в результате действий Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) и AMTES GmbH были выданы документы, позволяющие продлить лётную годность самолётов. Как полагают в Киеве, такие действия в обход «Антонова» якобы ставят под угрозу безопасную эксплуатацию бортов.

Самолёт АН-124-120 «Руслан» авиакомпаний «Волга-Днепр» в аэропорту Домодедово

РИА Новости

© Алексей Куденко

«По мнению ГП «Антонов», следствия и суда, допуск указанных в определении суда самолётов Ан-124 к дальнейшей эксплуатации является нарушением положений Конвенции о международной гражданской авиации и Руководства к лётной годности ИКАО. Арест имущества допускается в целях обеспечения сохранности вещественных доказательств и возмещения вреда, причинённого в результате преступления», — говорится в сообщении юридической фирмы.

Военный эксперт Иван Коновалов в беседе с RT напомнил, что компания «Волга-Днепр», которой принадлежали самолёты, вела деятельность по всему миру.

«Например, они успешно действовали при поддержке французских войск, которые воевали с террористами в Мали, когда проводилась операция «Сервал». Очевидно, украинскому руководству нужно уничтожить и этот сегмент уже бывшего сотрудничества двух стран. В последнее время «Волга-Днепр» не работала — видимо, теперь они решили её добить, чтобы не состоялось взаимодействие россиян и украинцев», — отметил эксперт.

В свою очередь, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал в беседе с RT, что «такого рода заявка направлена с помощью спонсоров «майдана» на Украине для того, чтобы запретить полёты Ан-124-100 по всему миру».

«Думаю, что возражение с российской стороны в Киеве вряд ли услышат, хотя Москва будет предпринимать все попытки и представлять факты, что самолёт модернизирован», — считает эксперт.

Прерванная серия

Советский тяжёлый транспортный самолёт Ан-124 «Руслан» был разработан в ОКБ им. О.К. Антонова и выпускался с 1984 года. Он является самым грузоподъёмным воздушным судном в мире, производившимся серийно. Всего было построено 55 машин этой модели, последние из которых — в 2004 году.

Самолёт Ан-124-100 в ангаре цеха самолётостроительного предприятия «Авиастар-СП» в Ульяновске

РИА Новости

© Сергей Мамонтов

Иван Коновалов отметил, что по грузоподъёмности это уникальные самолёты. Ан-124 не так много из-за того, что эксплуатировать их на постоянной основе довольно трудно.

«Но когда нужно организовать переброску габаритных грузов, только «Русланы» могут это сделать. Кроме того, такие самолёты могут быть полезными в случае доставки значительного количества техники или снаряжения на театр военных действий», — рассказал эксперт.

По словам Коновалова, если возникают форс-мажорные ситуации, эти машины эффективно выполняют поставленные перед ними задачи.

«Антонов» ранее неоднократно пытался возобновить производство Ан-124. Предполагалась в том числе и реализация совместного проекта с российской стороной, но он был закрыт в 2014 году из-за событий на Украине.

В начале 2019 года заместитель генерального директора «Укроборонпрома» Сергей Омельченко заявил, что украинские власти намерены возобновить производство этих самолётов. По его словам, для «Антонова» остро стоит вопрос замены комплектующих Ан-124, в особенности тех, которые производились на российских заводах.

По мнению экспертов, разработка на украинском предприятии деталей, запуск необходимых технологических процессов, а также изготовление оснастки — экономически нецелесообразные действия.

«Украина никогда не сможет возобновить производство этих самолётов без комплектующих из России, а американцы никогда не присоединятся к этому проекту, поскольку у них есть свои и европейские проекты. Им незачем развивать авиационную платформу, которая является конкурентоспособной», — отметил Коновалов.

Такого же мнения придерживается и Алексей Леонков.

«Последний руководитель «Антонова» пытался наладить производство самолётов Ан-140 и Ан-148 через интеграцию с Россией, однако при Петре Порошенко его сняли с поста, а все последующие проекты были прекращены. Затем никто не интересовался украинскими самолётами. Политические процессы на Украине поставили крест на компании «Антонов», — рассказал эксперт.

«Ил» на замену

В России уже ведутся работы по замене Ан-124. Об этом в декабре 2018 года в интервью RT сообщил главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов. По его словам, на замену «Руслану» придёт самолёт проекта Ил-106. Как предполагается, проект будет реализован к 2025—2026 годам.

Военно-транспортный самолёт Ан-124-100 «Руслан», перебросивший боевые вертолёты из Сибири на Урал, во время разгрузки на аэродроме Кольцово

РИА Новости

© Павел Лисицын

«На сегодняшний день Ил-106 записан в нашу программу, и мы приступаем к его созданию. Грузовая кабина Ил-106 будет такой же размерности, как у «Руслана». На самолёте будут установлены новые двигатели, новая авионика и всё остальное. Создание Ил-106 будет шагом вперёд в деле обновления военно-транспортной авиации России», — сказал Таликов.

По словам главного конструктора «Ил», наличие этой программы у России ставит точку в дискуссии о необходимости возобновления серийного производства Ан-124 «Руслан».

В РФ давно обсуждают вопрос о создании самолётов, которые заменят «Русланы», поскольку «Антонов» не способен производить эту технику, напомнил Леонков.