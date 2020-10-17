Уничтожить "Северный поток - 2": в Швеции назвали главную цель страны

Фото: Jens Büttner/dpa/www.globallookpress.com

Проблема российского газопровода до сих пор не решена, сокрушаются представители одной из партий

Парламент Швеции должен принять во внимание факт, что остановка "Северного потока – 2" - это одна из главных целей страны. Документ с таким заявлением направила на рассмотрение Умеренная коалиционная партия.

Представители партии одобряют политику санкций против России, которой "твердо придерживается" ЕС. Однако есть и проблемный момент, отмечается в документе "Роль Швеции в мире". Газопровод "Северный поток – 2" делает Европу зависимой от российского газа, сокрушаются представители партии. А потому проблему необходимо решить как можно быстрее. Остановку реализации проекта лидер партии Ульф Кристерссон, который представил этот документ, назвал чуть ли не главной задачей Швеции, сообщает RT.

Ранее позицию по поводу завершения "Северного потока – 2" в очередной раз озвучили в Германии. Правда, там придерживаются противоположного мнения. Правительство не считает возможным остановить строительство газопровода. В министерстве экономики Германии заявили, что этот вопрос даже не обсуждается. Напомним, о судьбе "Северного потока – 2" с новой силой разгорелись споры после так называемого отравления оппозиционера Алексея Навального. Россию обвинили в причастности и традиционно ввели санкции.