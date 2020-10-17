Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лукашенко не блефовал: Литве грозит разорение
Турция пошла на попятную, а боевики массово бегут из Карабаха. Хватило крепкого ...
Вот такая она «самая сильная»…
"У нас сейчас ненависть": Зеленский заявил, что украинцы не хотят обща...
Главная / Политика

Уничтожить "Северный поток - 2": в Швеции назвали главную цель страны

17 октября 2020, 13:25  •  56 • Политика
Фото: Jens Büttner/dpa/www.globallookpress.com
Проблема российского газопровода до сих пор не решена, сокрушаются представители одной из партий
Парламент Швеции должен принять во внимание факт, что остановка "Северного потока – 2" - это одна из главных целей страны. Документ с таким заявлением направила на рассмотрение Умеренная коалиционная партия.
Представители партии одобряют политику санкций против России, которой "твердо придерживается" ЕС. Однако есть и проблемный момент, отмечается в документе "Роль Швеции в мире". Газопровод "Северный поток – 2" делает Европу зависимой от российского газа, сокрушаются представители партии. А потому проблему необходимо решить как можно быстрее. Остановку реализации проекта лидер партии Ульф Кристерссон, который представил этот документ, назвал чуть ли не главной задачей Швеции, сообщает RT.
Ранее позицию по поводу завершения "Северного потока – 2" в очередной раз озвучили в Германии. Правда, там придерживаются противоположного мнения. Правительство не считает возможным остановить строительство газопровода. В министерстве экономики Германии заявили, что этот вопрос даже не обсуждается. Напомним, о судьбе "Северного потока – 2" с новой силой разгорелись споры после так называемого отравления оппозиционера Алексея Навального. Россию обвинили в причастности и традиционно ввели санкции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
17 октября 2020, 01:30
Ставка сыграла: Путин провёл и Трампа, и Байдена
17 октября 2020, 01:30
Пушков прокомментировал слова Эрдогана о Крыме
17 октября 2020, 07:00
Галкин зло высмеял вопрос о наркотиках Зеленского: вопросы "президента Украины" взорвали Instagram
17 октября 2020, 10:40
"Это катастрофа": Полковник запаса раскрыл смысл отказа США от предложения Путина по ДСНВ
17 октября 2020, 10:40
США унизили Киев своим крымским решением, но украинские власти всё равно объявили перемогу
17 октября 2020, 01:30
Милонов прокомментировал попадание в «черный список» Азербайджана
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 октября 2020, 01:35
Психопаты — норма страны победившего майдана. К чему привела реформа Супрун?
14 октября 2020, 07:30
На Украине начали массово применять российскую вакцину от коронавируса
13 октября 2020, 12:15
Отомстили за штурмовик? Армения сбила турецкий F-16 с помощью С-300
12 октября 2020, 15:10
"Обрывают телефоны!": Украинская элита объявила охоту за русской вакциной от COVID
13 октября 2020, 02:10
"В больных головах голодных мужиков...": Болгар "припекло" "Цирконом"
11 октября 2020, 23:35
"Красавец, просто послал": Пяти слов Лаврова хватило для победы над МИД Дании
11 октября 2020, 18:05
"Удар 100% был намеренным": Почему в горячих точках охотятся на русских, рассказал подполковник
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.