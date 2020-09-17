Уничтожить русскую вакцину: маленький гешефт большой политики

Отечественное лидерство в разработке вакцины от коронавируса стало для Запада не просто неприятным сюрпризом, а прямо-таки возмутительным вызовом — как по политическим, так и финансовым соображениям. С одной стороны, отсталая глубоко недемократическая Россия просто не имеет права на подобные прорывы в сложных научных и технологически продвинутых областях. А с другой — на кону стоит куш столь астрономических размеров, что одна мысль, что он может проплыть мимо западных фармацевтических концернов, способна вызвать там изжогу. Например, только новость о договоренностях по поставке ста миллионов доз в Индию чего стоит.

Ничего удивительного в том, что Россия столкнулась с многочисленными попытками дискредитировать результаты работы российских ученых: большая политика, большие деньги.

Однако рядом с акулами всегда найдется место рыбам-прилипалам, которым регулярно что-нибудь да перепадает со стола хозяина.

Именно подобная история развернулась вокруг публикации результатов испытаний "Спутник-V" в одном из старейших и влиятельнейших медицинских журналов мира The Lancet.

Статья молниеносно подверглась критике. Громкой новостью, разнесенной мировыми СМИ, стало открытое письмо, в котором профессор биологии американского университета Темпл, Энрико Бусси, высказал опасения по поводу "возможно, допущенных российскими исследователями" ошибок. Его поддержали два с половиной десятка других западных ученых.

The Lancet предложил российским разработчикам ответить на заданные вопросы, что и было сделано. Центр Гамалеи представил изданию полноразмерный клинический протокол исследования вакцины "Спутник-V". Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опубликовал колонку, в которой развернуто прокомментировал основные претензии критиков, заодно посоветовав тем поискать бревно в собственном глазу и развеять уже российские сомнения по поводу ведущихся ими разработок.

Между тем проблема в данном случае заключается далеко не только в чисто научных материях, на которых сосредоточились отечественные исследователи.

Дело в том, что сам автор скандального письма представляет собой довольно примечательную личность. В материале Би-би-си Энрико М. Буччи назван "известным борцом с лженаукой". Однако правильнее было бы использовать характеристику "бизнесмен от науки".

В 2016 году Буччи основал компанию Resis Srl, специализирующуюся на верификации, проверке корректности и добросовестности научных работ.

Это довольно модная тема в современной науке. Слишком часто в последние годы исследователей стали ловить на ошибках, в том числе грубых, в обнародованных статьях. Речь необязательно идет о злоупотреблениях или мошенничестве, часто имеют место честные погрешности, которые, будучи вскрыты, тем не менее бьют по репутации ученых, а то и целых научных институтов.

Именно чтобы избежать подобных проблем, авторы и исследовательские структуры теперь нередко обращаются за независимым аудитом собственных текстов – перед их публикацией — к специализирующимся на подобной работе фирмам. В частности, компания Буччи была нанята для данной деятельности германским Институтом Фрица Липмана, вокруг которого некоторое время назад разгорелся громкий скандал как раз из-за безобразных ошибок в опубликованных работах. Об этой истории подробно рассказал год назад журнал Nature.

Тонкость в том, что подобный бизнес накладывает определенные этические ограничения, что, кстати, профессор Буччи прекрасно осознает. В том же Nature в декабре 2019-го был опубликован материал, посвященный чистоте и добросовестности научной работы, где он выступил соавтором. И там было честно указано, что у Энрико Н. Буччи имеет место конфликт интересов.

Попросту говоря, когда владелец коммерческой компании публично выступает с рассказами о деятельности, на которой она специализируется, то это, по существу, становится рекламой его фирмы.

Но разумеется, когда речь идет о "разоблачении" российской вакцины, подобные мелочи уже совершенно не важны.

Запад использовал открытое (и по определению являющееся саморекламой) письмо Буччи, чтобы нанести лишний удар по российским разработкам в надежде подорвать или хотя бы ослабить их лидерство. Ну, а сам профессор получил пиар такого размаха и уровня, о котором он просто не мог бы и мечтать в любой другой ситуации. Это, собственно, и называется "оседлать хайп", по этому принципу действуют сотни и тысячи медийных персоналий.

Без сомнения, это принесет ему отдачу в виде новых очень привлекательных коммерческих контрактов. Ловля хайпа в мутной воде большой политики бывает весьма выгодна.