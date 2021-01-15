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Уничтожить репутацию России: Минюст Украины озвучил главную цель Киева

15 января 2021, 13:20  •  39 • Политика
Фото: Christophe Gateau/dpa/www.globallookpress.com
Власти Незалежной намерены наказать Москву за все "преступления"
Иск украинской стороны против России в ЕСПЧ связан с "репрессиями и преследованиями" российской стороны в отношении тех, кто выступает против воссоединения полуострова с остальной частью РФ. Такое заявление сделал министр юстиции Незалежной Денис Малюська.
По словам украинского госслужащего, Москва якобы систематически нарушает права человека в Крыму посредством "административной практики", ссылаясь на верховенство своих законов перед юрисдикцией ЕСПЧ.
Тем не менее, добавил министр, украинская администрация не строит иллюзий в отношении Крыма, осознавая, что российская сторона не станет рассматривать вопрос о "возвращении" полуострова, отмечает "Свободная Пресса".
"Но Россия должна понести максимальный вред, максимально ответить за преступления, которые она совершила", – заявил Малюська в интервью украинскому Би-Би-Си.
Глава Минюста уточнил, что Киев пытается подорвать репутацию России как сверхдержавы, обладающей авторитетом на международной арене. По этой причине важно доказать обратное, основываясь на судебных решениях уважаемых и легитимных структур.
"Максимум, который мы сейчас можем достичь юридическими мерами – наносить России репутационные удары. Но, поверьте, это также разрушает мифологию, которую создает РФ. Это наша главная цель ", - добавил министр.
Ранее Малюська назвал победой рассмотрение украинского иска к РФ в Европейском суде по правам человека.

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