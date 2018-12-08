«Уничтожить мост»: зачем Киев провоцирует Россию на море

Именно строительство и эксплуатация Крымского моста изначально подвергались нападкам со стороны Киева, заявил в ходе брифинга в субботу, 8 декабря, первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский.

«Не вызывает сомнений, что главным провокационным нападкам подвергалось строительство и начало эксплуатации моста через Керченский пролив. Как вам известно, регулярно звучали заявления на различных уровнях представителей Украины о необходимости уничтожить Крымский мост», — подчеркнул Вольский.

При этом инцидент в районе Керченского пролива 25 ноября стал лишь следующим в череде провокационных действий Киева в отношении России в целом и Республики Крым в частности.

Вице-адмирал Вольский напомнил о попытке украинских диверсионно-разведывательных групп проникнуть на территорию российского полуострова 6-7 августа 2016 года, когда огнестрельные ранения получили трое военнослужащих РФ. Тогда в результате полученных ран один военнослужащий ФСБ и один — Минобороны России скончались в больнице.

Кроме того, в Крыму задерживались члены диверсионно-террористических групп 10 ноября 2016 года и 15 августа 2017 года — тогда планировались диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев российской юрисдикции над полуостровом не признал и продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что плебисцит на полуострове прошел в полном соответствии с международным правом, а вопрос принадлежности этой территории для России «исторически закрыт».

Кроме того, Вольский особо выделил незаконные действия украинских пограничников по захвату российского экипажа промыслового судна «Норд» в марте текущего года. Напомним, что капитан данного судна до сих пор удерживается украинскими властями.

Что касается вопроса процедуры пересечения государственной границы РФ в зоне инцидента, то здесь действуют правила плавания по Керчь-Еникальскому каналу, предусматривающие необходимость подать заявку на проход в Морскую администрацию порта Керчь за 48 и 24 часа, после чего — за 4 часа до предполагаемого пересечения границы — ее необходимо подтвердить.

В ФСБ подчеркивают, что суда ВМС Украины 25 ноября были проинформированы о правилах.

«Отмечу, что данные правила действуют без существенных изменений более 20 лет и направлены на обеспечение безопасности мореплавания, которые всегда строго соблюдались как российскими, так и украинскими военными кораблями. А настоящее время эти правила — обязательные постановления в морском порту Керчь, утверждены приказом Минтранса России №313 от 21 октября 2015 года и находятся в открытом доступе», — заявил Вольский.

Напомнил вице-адмирал и о другом инциденте, произошедшем буквально за месяц до событий в районе Керченского пролива. 24 октября 2018 года два бронекатера ВМС Украины «Лубный» и «Кременчуг» сопровождали в Керченский пролив судно под флагом Болгарии, вышедшее из порта Мариуполь. При этом в ходе данного сопровождения в эфире, как сообщили в ФСБ, неоднократно звучали угрозы применения оружия в отношении российских пограничных кораблей и демонстрировалось приведение в боевую готовность.

Со стороны российских пограничников, особо отметил представитель ФСБ в ходе брифинга, не было ни одного факта угроз о применении оружия в отношении катеров госпогранслужбы и ВМС Украины.

Также Вольский опроверг заявления Киева о том, что Россия якобы пытается заблокировать Азовское море для украинских судов или кораблей, следующих в порты Украины. После задержания российского судна «Норд» Украина обвинила Москву в «морском терроризме» из-за якобы усиленных досмотров все судов следующих через Керченский пролив.

«В период с 1 апреля по 1 декабря 2018 года через Керченский пролив прошло 18 783 судна. Перед проходом Керчь-Еникальского канала осмотрели 2 052 судна. Из них 1 183 осуществляли грузоперевозки в российские порты Азовского моря, и только 869 — в украинские», — привел данные вице-адмирал.

Помимо этого, в ФСБ напомнили, что ранее корабли ВМСУ уже осуществляли беспрепятственный проход по этому маршруту с соблюдением всех установленных правил. В частности, 20 сентября 2018 года судна «Корец» и «Донбасс» беспрепятственно зашли в российские воды во время перехода из Одессы в Мариуполь.

Совокупность этих фактов привела к необходимости закрыть морской район 25 ноября 2018 года с целью предотвратить возможные провокации против Российской Федерации и ее граждан.

Резкое обострение отношений Москвы и Киева произошло 25 ноября, когда три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ на подходе к Керченскому проливу со стороны Черного моря. В течение нескольких часов они совершали опасные маневры, не реагируя на требования российских правоохранителей остановиться. В результате пограничники задержали корабли, предварительно сделав предупредительный выстрел, а после нанеся удар по украинскому катеру. Трое украинских моряков получили легкие ранения, впоследствии выяснилось, что их ранения не пулевые, а носят осколочный характер — от разрушенной обшивки судна. В крайне сжатые сроки им была оказана первая медицинская помощь, после чего их доставили в керченскую больницу.

Всего на борту оказались 24 военных, которые в настоящий момент обвиняются в незаконном пересечении государственной границы РФ.

В ФСБ в очередной раз обратили внимание на тот факт, что инцидент происходил в территориальных водах России, которые были таковыми даже до перехода Крыма под юрисдикцию РФ. Кроме того, начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов в ходе брифинга заявил, что попытки Киева представить задержанных граждан Украины военнопленными несостоятельны, поскольку они проходят как лица, совершившие уголовное преступление.

«В последнее время украинская стороны пытается представить своих военнослужащих как военнопленных, однако указанные украинские граждане обвиняются в совершении уголовного преступления и в соответствии с Конвенцией об обращении с военнопленными, подписанной в Женеве 12 августа 1949 года, не могут считаться военнопленными, поскольку Российская Федерация и Украины не находятся в состоянии военного конфликта либо войны», — отметил он.