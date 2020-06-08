Уничтожить Крымский мост, разгромить русских за два дня: Топ-5 украинских "страшилок" от Баранца

После того как эксперт одного из украинских изданий, комментируя недавний пролёт стратегических B-52H над Арктикой, у границ России, заявил о возможном ударе по Сибири и русской армии, Царьград обратился к Виктору Баранцу с просьбой разъяснить подобные угрозы и раскрыть суть таких заявлений – реальная это угроза или очередная смешная "страшилка"?

"Я уже давно заметил, что некоторые украинские политики, военные и разного рода "эксперты" больше похожи не на нормальных людей, а на антироссийских маньяков, причём в самой запущенной форме", - сказал он, отметив, что таким людям впору бы лечиться в киевских дурдомах, а не выступать с заявлениями.

"Ну, давайте вспоминать. Один обещает за пару дней разгромить российскую армию. Другой - за несколько часов захватить Крым. Третий бахвалится ракетами, которые якобы могут уничтожить Крымский мост. А четвёртый обещает, что украинские танки - вы это тоже помните - будут скрежетать на Красной площади Москвы. Это под сводами Рады прозвучало. Ну, а пятый, вот этот, о котором мы говорим, видимо, знающий позорно убогое состояние боевой авиации Незалежной, с ехидным, вы заметили, наслаждением бредит ударами американских самолётов по москалям", - сказал Баранец.

Эксперт отметил, что такие угрозы и заявления, звучащие с украинской стороны, говорят о тяжёлых психических заболеваниях.