|
Уничтожить Израиль: Армия Ирана заявила о готовности начать войну после нового обстрела по Сирии
21 января 2019, 13:09 • 17 • В мире
Один из командиров ВВС Ирана заявил, что иранцы готовы к решительной войне с Израилем, которая приведет к окончанию воздушных атак на Сирию и "уничтожит" еврейское государство. Об этом передает Jerusalem Post.
Таким образом Тегеран отреагировал на удары ВВС Израиля по Сирии, нанесенные ночью в минувшие выходные.
"Наши вооруженные силы готовы к войне, которая уничтожит Израиль", - заявил высокопоставленный иранский военный.
Ранее в Национальном центре управления обороной РФ сообщили о том, что в результате налетов ВВС Израиля на Сирию погибли четверо сирийских военных. Также была частично повреждена инфраструктура аэропорта Дамаска.
В ходе атаки ночью 21 января израильские ВВС атаковали Сирию. При этом силы ПВО САР отразили удары, уничтожив более 30 крылатых ракет и авиабомб.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
17
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 января 2019, 16:09
|
17 января 2019, 00:39
|
19 января 2019, 00:09
|
19 января 2019, 00:09
|
18 января 2019, 14:24
|
19 января 2019, 19:39
|
15 января 2019, 03:09