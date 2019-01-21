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Уничтожить Израиль: Армия Ирана заявила о готовности начать войну после нового обстрела по Сирии

21 января 2019, 13:09  •  17 • В мире
Один из командиров ВВС Ирана заявил, что иранцы готовы к решительной войне с Израилем, которая приведет к окончанию воздушных атак на Сирию и "уничтожит" еврейское государство. Об этом передает Jerusalem Post.
Таким образом Тегеран отреагировал на удары ВВС Израиля по Сирии, нанесенные ночью в минувшие выходные.
"Наши вооруженные силы готовы к войне, которая уничтожит Израиль", - заявил высокопоставленный иранский военный.
Ранее в Национальном центре управления обороной РФ сообщили о том, что в результате налетов ВВС Израиля на Сирию погибли четверо сирийских военных. Также была частично повреждена инфраструктура аэропорта Дамаска.
В ходе атаки ночью 21 января израильские ВВС атаковали Сирию. При этом силы ПВО САР отразили удары, уничтожив более 30 крылатых ракет и авиабомб.

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