Уничтожить Израиль: Армия Ирана заявила о готовности начать войну после нового обстрела по Сирии

Один из командиров ВВС Ирана заявил, что иранцы готовы к решительной войне с Израилем, которая приведет к окончанию воздушных атак на Сирию и "уничтожит" еврейское государство. Об этом передает Jerusalem Post.

Таким образом Тегеран отреагировал на удары ВВС Израиля по Сирии, нанесенные ночью в минувшие выходные.

"Наши вооруженные силы готовы к войне, которая уничтожит Израиль", - заявил высокопоставленный иранский военный.

Ранее в Национальном центре управления обороной РФ сообщили о том, что в результате налетов ВВС Израиля на Сирию погибли четверо сирийских военных. Также была частично повреждена инфраструктура аэропорта Дамаска.

В ходе атаки ночью 21 января израильские ВВС атаковали Сирию. При этом силы ПВО САР отразили удары, уничтожив более 30 крылатых ракет и авиабомб.