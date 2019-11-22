«Уничтожить или вернуть»: почему США призвали Турцию избавиться от российских С-400

Представитель Госдепартамента призвал Турцию уничтожить, вернуть или каким-либо другим способом избавиться от российских С-400. Он напомнил, что Вашингтон может ввести санкции против Анкары, если та не откажется от контракта с Москвой. Американский дипломат также пригрозил ограничениями Египту, который может купить у РФ истребители Су-35. По мнению экспертов, Соединённые Штаты используют политическое давление, чтобы вынуждать другие страны приобретать только их вооружение. Однако такая тактика приведёт к обратному результату и нанесёт ущерб военно-промышленному комплексу США, убеждены аналитики.

Госдепартамент США призвал Турцию уничтожить, вернуть или каким-либо другим способом избавиться от российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом высокопоставленный представитель ведомства заявил в ходе общения с журналистами.

«Как вы отметили, за столом переговоров для Турции место есть. Они понимают, что для это им необходимо уничтожить, вернуть С-400 или каким-то другим образом избавиться от них. В то же время, мы, разумеется, не исключаем возможности приобретения ими комплекса Patriot (ЗРК американского производства. — RT), отвечающего их потребностям в сфере противовоздушной обороны», — приводит его слова сайт Госдепа.

По словам сотрудника американского внешнеполитического ведомства, покупка Анкарой С-400 поставила под угрозу двусторонние отношения и «совместимость с другими странами». В связи с этим, напомнил он, США исключили Турцию из программы по разработке и производству истребителей пятого поколения F-35.

Также Вашингтон рассматривает введение санкций против Анкары в соответствии с законом «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA), напомнил представитель Госдепа. Он пояснил, что закон не определяет чёткие сроки ввода ограничений, а также предусматривает различные масштабы и жёсткость рестрикций.

«Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» не предполагает прописанных и абсолютных сроков. Сфера, охват и жёсткость возможных санкций в отношении Турции остаются обширными», — сказал сотрудник Госдепартамента.

Также американский дипломат напомнил, что США могут ввести санкции против Египта, если страна купит у России истребители Су-35.

Российские многоцелевые истребители Су-35

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Журналисты выразили недоумение по поводу того, что США угрожают санкциями Египту в рамках закона о противодействии «противникам». На что представитель Госдепартамента отметил, что применение CAATSA не зависит от уровня двусторонних отношений.

«Безоговорочного иммунитета к этому закону быть не может, однако и без разбора он тоже не применяется. Я говорю это потому, что есть государства, заявляющие: «Мы же хорошие, и поскольку у нас с вами тесные отношения, вы не станете вводить против нас санкции». Что ж, постойте», — заявил дипломат.

В связи с угрозами ввода санкций в отношении союзников, складывается ощущение, что у США не осталось других инструментов внешней политики, констатировал эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Сейчас же очевидно, что США развязали санкционные войны не против одной страны, а на несколько фронтов. Не просто против своих противников, но и против союзников. В таком случае санкции уже не могут работать. Они становятся неким духом времени. Складывается ощущение, что санкции — единственный инструмент внешней политики США», — сказал он RT.

«Ни шага назад по С-400 не сделаем»

США выступают категорически против приобретения Турцией российских ЗРК. На эту тему высказывался и президент Дональд Трамп. Он признал, что Вашингтон действовал нечестно, когда отказал в покупке своих комплексов Patriot, а потом начал угрожать, когда Анкара решила приобрести С-400. Однако, по словам главы Белого дома, российские ЗРК несовместимы с системами НАТО, и Турция должна отказаться от контракта.

Однако Анкара неоднократно заявляла, что будет придерживаться заключённого с Москвой договора. По словам руководства Турции, эти поставки имеют важное значение для обеспечение безопасности и суверенитета страны.

«Мы сказали Трампу, что ни шага назад по С-400 не сделаем. Мы с ним договорились решить вопрос. Я ещё раз объяснил, как мы подошли к покупке С-400, и он признаёт нашу правоту. Я ещё раз сказал о несправедливости по проблеме F-35. Мы не клиенты, а партнёры», — сказал 19 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Первые комплексы прибыли в страну в июле. На данный момент турецкие военные проходят обучение по эксплуатации С-400. Планируется, что на вооружение ЗРК поступят в начале 2020 года.

Стоит отметить, что в пятницу, 22 ноября должны состояться американо-турецкие переговоры по поводу С-400. Об этом днём ранее сообщили РИА Новости в МИД Турции. По мнению экспертов, заявления представителя Госдепа должны были надавить на партнёров перед встречей. Однако, как считает Блохин, это лишь усугубит отношения между странами.

«Подобное давление со стороны Соединённых Штатов давление чревато ещё большими проблемами для Вашингтона. Сегодня задача США в отношении Турции — сохранить её в рамках НАТО. Если же на Турцию давить, она станет отдаляться от США в сторону России. Если они продолжат такой курс, это будет губительная и грубая ошибка», — предупредил эксперт.

«Наносят ущерб самим себе»

Поведение США на рынке вооружений ставит под удар их собственному военно-промышленному комплексу, отметил доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

«Думаю, что США такими заявлениями и действиями с F-35 наносят ущерб, прежде всего, самим себе. F-35 стоят бешеных денег, а их ценность, если речь идёт о небольших партиях закупки, весьма сомнительна. Так что США теряют выгодный контракт, не получая ничего взамен. Они наносят вред своему военно-промышленном комплексу», — подчеркнул он в беседе с RT.

Так, Турция уже заявила о том, что если они не смогут договориться с США по поводу F-35, то они могут найти другого партнёра по самолётам пятого поколения. В частности, в ходе своего визита на авиасалон МАКС-2019 в России в конце августа, Эрдоган допустил, что Турция может приобрести российские истребители Су-57 или Су-35.

«Почему бы и нет? Мы же не впустую приехали. После того, как узнаем окончательное решение США, будем делать собственные шаги. У нас нет беспокойства на тему того, что будет, если здесь не получится. Всё будет. Рынок, где мы можем себя обеспечить тем, чем нужно, большой», — сказал он.