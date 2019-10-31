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Уничтожил себя вместе с детьми: Американский генерал рассекретил детали "ликвидации" главаря ИГ

31 октября 2019, 17:09  •  97 • Политика
В Пентагоне рассекретили первые фото и видео со спецоперации по "ликвидации" главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи раскрыл и некоторые детали. В частности, он подтвердил, что главарь ИГ уничтожил себя вместе с детьми.
Все больше деталей появляется в истории с "ликвидацией" главаря террористической группировки "Исламское государство" (или "ИГ", организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) Абу Бакра аль-Багдади. В Пентагоне даже решились рассекретить фото и видео спецоперации.
В частности, показали в военном ведомстве здание, в котором, как утверждают в Вашингтоне, как раз и находился аль-Багдади. А с ним несколько женщин и детей. Некоторые детали "ликвидации" раскрыл журналистам глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.
В частности, он упомянул о том, что, мол, были приняты все меры, чтобы избежать жертв среди мирных жителей и "защитить детей", которые, по оценкам американских военных, в тот момент находились в том же здании, что и главарь ИГ.
Сдаваться аль-Багдади, мол, не пожелал и уничтожил себя сам вместе с детьми. По данным генерала США, вместе с террористом погибли двое детей до 12 лет. Кроме них были "ликвидированы" еще пятеро - мужчина и четыре женщины, которые, по уверению Маккензи, "представляли опасность для сил спецназа" и "не реагировали на команды на арабском сложить оружие".
Из уничтоженного логова террориста спецназ США якобы вывез и огромное количество документов и электронных устройств.
"Они также взяли все документы и электронные устройства, которые мы смогли найти. Их объем был значительным", - цитирует ТАСС Маккензи.
Напомним, о ликвидации главаря боевиков в Сирии еще 27 октября заявил президент США Дональд Трамп, выразив при этом благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за содействие. Однако в Минобороны России усомнились о том, что американский спецназ проводил подобную спецоперацию, приведя при этом ряд убедительных доводов. В том числе в военном ведомстве обратили внимание на тот факт, что Россия не открывала воздушное пространство над Сирией для ВВС США.

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