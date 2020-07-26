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Уничтоженная улика по МН17: Эксперт восстановил правдивую картину трагедии

26 июля 2020, 19:05  •  194 • Политика
Технический эксперт Юрий Антипов продолжает опровергать версию о ракете, ставшей причиной гибели малайзийского МН17. "Буковскую версию", такую стройную на первый взгляд, разбивает уничтоженная улика, на которую обратил внимание эксперт, восстановив правдивую картину трагедии.
Большинство экспертов утверждают, что все пробоины в обшивке самолёта были нанесены частицами извне. При этом некоторые всё-таки склонялись к тому, что часть этих частиц летели изнутри самолёта.
По мнению Антипова, на самом деле в лайнере можно увидеть и те и другие частицы. Но далеко не все они были механическими. И если даже не обращать внимания на характер этих частиц, то есть некий факт, который показывает, что же происходило в кабине пилотов в первые секунды катастрофы.
Эксперт демонстрирует на канале в "Яндекс.Дзен" несколько снимков. На них изображено левое переднее стекло, на котором видны характерные пробои.
На одном из снимков видно, что этот осколок оконной рамы пронзён насквозь планкой, которая является тягой в приводе механизма "дворников" очистки стекла. Этот механизм, по словам Антипова, находится в кабине под лобовым остеклением внутри приборной консоли.
"Ха-ха-ха, брехня", - скажут скептики. Эта тяга пробила стекло, когда кабина упала на землю. И ничего этот факт не доказывает. Что же, хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Иду дальше", - продолжает Антипов, приводя следующее фото того же осколка стекла.
На фотографии видно, как вокруг пробитого отверстия образовался ореол из копоти. Как, впрочем, и из других отверстий тянутся "хвостики" осевшей копоти. Самолёт после падения не горел, делает вывод эксперт.
"Это видно и по фото обломков вокруг разрушившейся кабины. А это означает, что копоть из пробитого планкой отверстия не могла появиться при ударе о землю. И может быть только один вывод - тяга пробила стекло ещё в полёте, когда раздался первый из двух взрывов в кабине пилотов. И только потом копоть из отверстия пробитого стекла вырвалась наружу", - подчеркнул Антипов.
По его словам, фото с тягой, пронзившей стекло, было сделано сразу после падания самолёта, однако на других снимках, сделанных уже позже, тяги в стекле уже нет. Значит, делает вывод Антипов, среди прибывших на место крушения был человек, который отлично знал истинную причину крушения, отмечают "Утро.ру".
"И прибыл он туда не случайно, а чтобы подчистить возможные улики. И сразу увидев торчащую и вопиющую улику, уничтожил её, вытащив тягу из стекла. Ведь только такой человек, прибывший с умыслом, мог сразу увидеть такую " мелочь". И не просто увидеть, а тут же еë уничтожить. Но он опоздал с заметанием улик. А раз опоздал - значит, проиграл", - заключил эксперт.

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