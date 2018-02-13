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Уничтожение запасов своего химоружия США оценили в $1 млрд

13 февраля 2018, 02:39  •  58 • В мире
Американские власти заложили цену на уничтожение своего арсенала химического оружия в 2019 финансовом году.
США заявили, что на уничтожение химического оружия страны потребуется порядка миллиарда долларов. Об этом заявил глава бюджетного управления сухопутных сил генерал-майор Пол Чемберлен.
По его словам, в такую цену обойдется одобренная Конгрессом программа химического разоружения.
В проекте бюджета заложена, в частности, поддержка финансирования объектов в Пуэбло в штате Колорадо, а также объекта Блюграсс в штате Кентукки. Представитель американского Минобороны назвал их "пилотными предприятиями по уничтожению химических материалов".
Ранее сообщалось, что Министерство обороны США собирается увеличить расходы на "Европейскую инициативу сдерживания", ассигновав на нее более $6,3 миллиарда в следующем финансовом году.

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