Уничтожение запасов своего химоружия США оценили в $1 млрд

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Американские власти заложили цену на уничтожение своего арсенала химического оружия в 2019 финансовом году.

США заявили, что на уничтожение химического оружия страны потребуется порядка миллиарда долларов. Об этом заявил глава бюджетного управления сухопутных сил генерал-майор Пол Чемберлен.

По его словам, в такую цену обойдется одобренная Конгрессом программа химического разоружения.

В проекте бюджета заложена, в частности, поддержка финансирования объектов в Пуэбло в штате Колорадо, а также объекта Блюграсс в штате Кентукки. Представитель американского Минобороны назвал их "пилотными предприятиями по уничтожению химических материалов".

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США собирается увеличить расходы на "Европейскую инициативу сдерживания", ассигновав на нее более $6,3 миллиарда в следующем финансовом году.