Уничтожение Украины начнётся с геноцида? Депутат рады рассекретил "тайное соглашение" с МВФ

Рабинович прокомментировал выпад депутата от украинской президентской партии "Слуга народа" Галины Третьяковой. По её словам, у людей, которые официально числятся безработными, рождаются дети "низкого качества". В целом, по её мнению, указанная категория граждан рожает детей ради получения госпомощи со стороны правительства и в итоге их дети также становятся иждивенцами. По предложению представительницы Верховной рады Украины, числящихся безработными людей надо стерилизовать. Таким образом можно будет выкорчевать "в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами".

Вадим Рабинович отметил, что, выступив с таким заявлением, она сделала две важные вещи.

"Она сказала правду, как они думают и что думают о стране и более страшное. Она как раз стала первым свидетелем по тем процессам, которые у нас ещё, надеюсь, будут", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина", уточнив, что речь идёт о секретном меморандуме с МВФ о снижении количества населения в стране.

"Где это тайное соглашение, которое они боятся нам показать? - спросил он. - Это открыто подписанное соглашение о снижении населения Украины, потому что им нужна страна максимум с 10 млн населения, они давно это говорят".

Он заметил, что если от "Слуги народа", от президента Украины Владимира Зеленского, не последует реакции на циничное заявление Галины Третьяковой, то это будет означать одно - "секретный меморандум МВФ принят на полное вооружение и нас ожидает просто стерилизация всей страны, если мы не стерилизуемся заранее от них".