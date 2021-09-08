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Уничтожение НАТО - часть плана: экс-посол США обещал ЕС опасного Путина
08 сентября 2021, 12:50 • 97 • Политика
Бывший посол США Майкл Макфол обещал Европе опасного Владимира Путина. Мол, президент России только и мечтает об уничтожении НАТО, и действовать он якобы будет через ЕС. Но и это только часть плана.
Бывший посол США в России Майкл Макфол привёл пугающие сценарии, связанные с Россией. Правда, пугать они должны вовсе не США, судя по высказыванию, а Европу. Дипломат уверяет, что Россия - это угроза Эстонии и Черногории, мол, это потенциально опасные точки в Европе.
Кроме того, Макфол добавил, что президент России Владимир Путин хотел бы "уничтожения НАТО". Поскольку не считает, что альянс соответствует интересам России. В интересах Москвы развитие отношений с каждой отдельной страной НАТО.
"И в значительной степени он так же относится к ЕС", - сказал Макфол о Путине.
Рассказал Макфол и о том, как, по его мнению, Россия уже разваливает НАТО. Якобы русские поддерживают некие политические движения внутри государств. Но, признал Макфол, не вмешиваются в конфликты между государствами.
Что до сценариев, то в Эстонии, например, может случиться драка между этническими русскими и этническими эстонцами, размышляет Макфол. Мол, дерутся иногда молодые люди. А Путин, продолжил дипломат, непременно пошлёт в Эстонию спецназ, чтобы решить этот конфликт после условного убийства русского парня:
В Черногории, как считает дипломат, Россия непременно устроит государственный переворот. И такой сценарий Макфола "пугает больше всего".
Что с того
США на протяжении многих лет строят свою политику на вмешательстве в дела других государств. Вероятно, с этим и связаны размышления Макфола о действиях России. Он в принципе считает нормальным вмешиваться к политику других стран мира, поэтому и примеряет эту роль на Москву. Однако подобная риторика ошибочна. Представители России неоднократно подчёркивали, что вмешательство в дела других государств - не наш принцип.
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