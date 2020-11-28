Уничтожение Ирана обернулось точечным ударом? Два сценария последней бомбёжки Трампа

В Иране считают, что убийство ведущего иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде было терактом. Он считался отцом-основателем программы по созданию ядерного оружия страны. По мнению главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа, за убийством физика стоит Израиль.

Об интересе Израиля к иранскому атомщику "Первый русский" рассказывал ранее.

Помимо этого, за несколько дней до громкого покушения в прессе появились сообщения, что Трамп перед возможным уходом из Белого дома нанесёт последний удар по Ирану. Как отмечал обозреватель Сергей Латышев, на фоне этих слухов на Ближний Восток наведались высокопоставленные американские представители.

А в городе Неоме на побережье Красного моря, по информации СМИ, состоялась секретная встреча госсекретаря США Майка Помпео с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Кроме того, сообщалось, что в беседе также принял участие и глава ведущей израильской спецслужбы "МОССАД" Йоси Коэн.

О чём они договорились, остаётся неизвестным, да и участники отказались обсуждать сам факт встречи.

Впрочем, к чему всё идёт, можно было просчитать. В частности, обозреватель "Первого русского" Сергей Латышев назвал два сценария "последней бомбёжки Трампа".

Согласно первому варианту - если Трампу не удастся остаться на посту президента США, то Штаты вместе с региональными союзниками 100% попытаются уничтожить ядерные объекты этой страны, как и её важнейшие военные цели.

"Трамп, если ему придётся уйти, не просто хлопнет дверью, а постарается сделать это как можно сильнее и громче", - отмечает журналист. Эта превентивная мера рассчитана на то, что Байден может, наоборот, начать потворствовать Ирану.

Потому напоследок Иран попробуют путём уничтожения атомных объектов отбросить как можно дальше от обретения ядерного арсенала, а также ещё сильнее настроить Тегеран против США.

По второму сценарию - если Трамп всё же удержится во главе США, то вероятность удара по Ирану немного снижается.

"Пока Верховный суд не сделает Трампа снова президентом, он вряд ли даст добро на войну в Персидском заливе, поскольку Иран, если подвергнется нападению, будет отвечать, нанося удары по американским базам в регионе, и там начнётся настоящая война", - объясняет Латышев.

Однако ближневосточную карту могут разыграть в случае, если в Штатах вспыхнет гражданское противостояние.

"Когда оппоненты президента внутри США поймут, что Трамп остаётся и, разъярённые, выйдут на улицы, наступит самое время для нападения на Иран. Чтобы переключить внимание мира с безобразных сцен внутри США, дискредитирующих их как страну, на конфликт в Персидском заливе", - полагает автор.