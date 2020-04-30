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Уничтожение и гибель: в Киеве рассказали о будущем украинцев
30 апреля 2020, 10:10 • 193 • Политика
В Верховной раде предрекли смерть граждан, если власть в стране не сменится
На Украине продолжается захват власти. Жителей страны ждет уничтожение и гибель до тех пор, пока не появится сильный лидер. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Илья Кива.
По словам политика, Украине нужен президент, который сможет навести порядок в стране и будет действовать в интересах ее граждан. Депутат от "Оппозиционной платформы – за жизнь" подчеркнул: сильный лидер не должен подвергаться влиянию европейских и американских партнеров. Его слова приводятся на сайте партии.
Кива считает, что президент Украины Владимир Зеленский с этой задачей не справляется, так как у него нет ни сил, ни опыта, ни полноценной команды.
Политик подчеркнул, что захват власти на Украине происходит путем внедрения в госорганы "рекомендованных Западом" людей, например, Михаила Саакашвили или Петра Порошенко. По мнению депутата, вероятное назначение грузинского политика вице-премьером является одним из условий для получения Украиной кредита от Международного валютного фонда.
Ранее украинская оппозиция высказалась о голоде, который ждет страну из-за коронавируса.
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