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Уничтожение гарантировано: Украине посоветовали не бросаться словами о минах в Черном море

19 сентября 2021, 18:20  •  34 • Политика
MOD Russia/www.globallookpress.com
Китайские аналитики попытались разобраться в логике Киева
Угрозы украинской стороны усеять минами черноморскую акваторию крайне сомнительны – у Незалежной не хватит на это возможностей, несмотря на постоянно выносящиеся на обсуждение предложения с тактиками и концепциями борьбы против "агрессора", указали китайские СМИ.
Журналисты напомнили, что таким образом Украина надеется лишить Черноморский флот стратегического преимущества. В целом морские мины являются неотъемлемым атрибутом военного конфликта на воде, который весьма неплохо себя зарекомендовал за вековую историю применения. Однако в случае с Украиной такая идея поддается сомнению.
Журналист издания Sohu напомнил, что Российская Федерация обладет весьма расширенным арсеналом вооружения, включая гиперзвуковые разработки. Было бы странно утверждать, что против такого приема у Черноморского флота не найдется средств противодействия.
Крайне непонятно, пишет обозреватель, для чего в принципе Киеву топить российский флот, если Незалежная и так ходит по тонкой грани – едва ли Украине гарантирован военный успех.
"Даже единовременный массированный удар по России обернется для Украины гарантированным уничтожением. Более того, крайне велика вероятность того, что эту страну Москва "проглотит". Несомненно, Киев пытается изобразить оскал, пытаясь спровоцировать Россию на фоне своих отношений с НАТО", – говорится в тексте публикации.
Напомним, несколькими днями ранее глава НПК "Кливер" Оксана Врублевская заявила, что украинским ВС необходимо установить минное ограждение для "массового уничтожения" российского флота – такая тактика, считает топ-менеджер, будет убийственно эффективной.

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