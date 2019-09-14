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Уничтожен в результате спецоперации: Трамп подтвердил смерть сына террориста №1

14 сентября 2019, 20:39  •  47 • Политика
Трамп заявил, что сын Осамы бен Ладена - Хамза уничтожен в результате спецоперации. До этого он отказывался давать комментарии на данную тему.
Сын самого известного в мире террориста Осамы бен Ладена - Хамза был уничтожен в результате спецоперации США. Об этом объявил президент США Дональд Трамп, ранее отказывавшийся комментировать данное событие.
О смерти сына террориста №1 стало известно ещё 1 августа 2019 года. Американские СМИ писали, что Хамзу ликвидировали в результате некой спецоперации. Тогда Трамп отказался давать комментарии по этому поводу.
"Я не могу комментировать это, но он представлял серьезную угрозу для нашей страны. Он говорил очень плохие вещи о нашей стране", - заявил президент США прессе.
Теперь же Трамп официально подтвердил, что сын Осамы бен Ладена мертв. По словам президента США, смерть Хамзы не только лишит "Аль-Каиду"* важных лидерских качеств и символической связи с его отцом, но и подорвет важные оперативные действия группировки.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена

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