Уничтожен в результате спецоперации: Трамп подтвердил смерть сына террориста №1

Сын самого известного в мире террориста Осамы бен Ладена - Хамза был уничтожен в результате спецоперации США. Об этом объявил президент США Дональд Трамп, ранее отказывавшийся комментировать данное событие.

О смерти сына террориста №1 стало известно ещё 1 августа 2019 года. Американские СМИ писали, что Хамзу ликвидировали в результате некой спецоперации. Тогда Трамп отказался давать комментарии по этому поводу.

"Я не могу комментировать это, но он представлял серьезную угрозу для нашей страны. Он говорил очень плохие вещи о нашей стране", - заявил президент США прессе.

Теперь же Трамп официально подтвердил, что сын Осамы бен Ладена мертв. По словам президента США, смерть Хамзы не только лишит "Аль-Каиду"* важных лидерских качеств и символической связи с его отцом, но и подорвет важные оперативные действия группировки.

* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена