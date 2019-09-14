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Уничтожен в результате спецоперации: Трамп подтвердил смерть сына террориста №1
14 сентября 2019, 20:39 • 47 • Политика
Трамп заявил, что сын Осамы бен Ладена - Хамза уничтожен в результате спецоперации. До этого он отказывался давать комментарии на данную тему.
Сын самого известного в мире террориста Осамы бен Ладена - Хамза был уничтожен в результате спецоперации США. Об этом объявил президент США Дональд Трамп, ранее отказывавшийся комментировать данное событие.
О смерти сына террориста №1 стало известно ещё 1 августа 2019 года. Американские СМИ писали, что Хамзу ликвидировали в результате некой спецоперации. Тогда Трамп отказался давать комментарии по этому поводу.
Теперь же Трамп официально подтвердил, что сын Осамы бен Ладена мертв. По словам президента США, смерть Хамзы не только лишит "Аль-Каиду"* важных лидерских качеств и символической связи с его отцом, но и подорвет важные оперативные действия группировки.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена
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