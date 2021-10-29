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Уничтожать "Байрактары" будут интеллигентно. Секрет ликвидации раскрыл Баранец
29 октября 2021, 02:10 • 37 • Политика
Обострения противостояния в Донбассе, в том числе, удалось добиться за счёт применения Киевом "Байрактаров". Но совсем скоро этот вид вооружения окажется не у дел - машины будут уничтожать, причём интеллигентно, считает Виктор Баранец.
О применении турецких "Байрактаров" ранее заявили представители украинского Генштаба. Впрочем, после ушата критики министру обороны Украины пришлось придумывать версии произошедшего. В качестве рабочей взяли стандартную - "Байрактары" придумали русские. Забавно, что фейком министр назвал видео, опубликованное собственным Генштабом. Это был бы сплошной анекдот, однако Киев уничтожает инфраструктуру Донбасса, делая жизнь людей невозможной.
Справиться с напастью будет несложно, полагает военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец. В беседе с Царьградом он напомнил, что и в ходе карабахского конфликта те "Байрактары" уничтожали на раз.
Виктор Баранец полагает, что совсем скоро дончане вооружатся и начнут уничтожать "Байрактары". Благо сделать это несложно.
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