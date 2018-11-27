«Уничтожать любую военную технику»: Жириновский выступил за жесткий ответ РФ на провокацию Киева

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обнародовал свои тезисы по провокации в Керченском проливе. По его словам, РФ поступает в ответ на реакцию Киева слишком мягко. По мнению политика, необходимо уничтожать любую военную технику, нарушающую границу.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил России действовать жестко после провокации в Керченском проливе. На странице в Twitter он написал, что наша страна поступает правильно, но мягко.

В частности, политик предлагает уничтожать любую военную технику, нарушающую границу.

Кроме того, обращает внимание Жириновский, сам факт того, что Киев заговорил о военном положении и мобилизации, уже свидетельствует об угрозе нашей стране.

Сам политик убежден, что ответственность за инцидент с украинскими моряками, которые вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе, лежит на Петре Порошенко.

Мои тезисы по инциденту в Керченском проливе:

• Военное положение и мобилизация на Украине — угроза России войной

• Действия российских властей правильные, но мягкие. Нужно уничтожать любую военную технику, нарушающую границу.

• Ответственность за инцидент лежит на @poroshenko — Жириновский В.В. (@Zhirinovskiy) 26 ноября 2018 г.

Ранее ФСБ России опубликовала видеозапись допроса украинских военнослужащих, задержанных во время провокации в Керченском проливе. Один из них — он представился членом экипажа бронекатера «Никополь» — заявил, что российская береговая охрана не раз предупреждала его и других членов команды о том, что они нарушают территориальные границы нашей страны. Тем не менее ни один из трех украинских кораблей так и не остановился.