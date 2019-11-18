Уничтожали, "душили", крали: Сатановский дополнил слабости России из китайского списка

Никто не может игнорировать Россию, одну из сильнейших мировых держав. Однако, хотя страна и велика, и могущественна, есть у русских несколько "слабых мест", написали журналисты китайского издания Sohu, представив свой рейтинг.

В том числе громкие заявления этих китайских авторов прокомментировал политолог Евгений Сатановский. Эксперт для начала иронично выразил благодарность, что слабостей нашли только четыре.

"Первые 2 понятно. Вторые - одно и то же. Кто бы спорил. Но, по большому счёту, мы это про себя и сами знаем. Другое дело, что они не в курсе нашей кадровой политики, курса на сворачивание всего, что финансистам непонятно (а им много что непонятно, за исключением сухих цифр, которые должны расти и находиться под их контролем), ликвидации профессионалов как класса, который что-то должен решать, американизации всего пока ещё живого по всем направлениям и хаотического распихивания по карманам верхнего круга, передела распиханного и удушения всего того, что распихать не удаётся, чтоб конкуренции не проросло", - говорит Сатановский.

А дальше эксперт призывает не забывать ещё и о продолжающейся утечке сырья, а также "мозгов и детей "элиты" - всё это уходит в дальнее зарубежье вместе с "украденными деньгами". Но это и нормально для эпохи, когда бывшая сверхдержава превратилась в "не пойми что и оформление сырьевого придатка", считает Сатановский. Что важно отметить в этой связи? Что проблем и правда много, и их не следует отрицать. Лучше работать над решением.

"Так что нам ещё гнобить и гнобить страну, пока какой-нибудь реальный курс на её развитие не появится".

К слову, как ранее писали "Утро.ру", китайские авторы не первый раз "прощупывают" слабости России. Например, в очередном обзоре речь шла о наших истребителях Су-57. Написавшие заметку настаивали, что у российских разработчиков нечему учиться...