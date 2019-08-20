Унесенные ветром: В Колорадо попала на видео "миграция матрасов" во время бури

Легкие надувные матрасы сразу подхватил сильный ветер, и они, кувыркаясь в воздухе, полетели в одну сторону. Попытки хозяев поймать свое "летающее" имущество оказались безуспешными.

Кто-то их очевидцев снял "миграцию матрасов" на видео и выложил в Сеть. Затем этот ролик показал телеканал CBS в своем микроблоге в Twitter. "Унесенные ветром", - прокомментировал один из подписчиков.