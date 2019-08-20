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Унесенные ветром: В Колорадо попала на видео "миграция матрасов" во время бури

20 августа 2019, 12:54  •  103 • В мире
В Денвере (штат Колорадо) местные жители решили устроить "ночь кино под звездами". Однако их планы смешала внезапно налетевшая буря.
Легкие надувные матрасы сразу подхватил сильный ветер, и они, кувыркаясь в воздухе, полетели в одну сторону. Попытки хозяев поймать свое "летающее" имущество оказались безуспешными.
Кто-то их очевидцев снял "миграцию матрасов" на видео и выложил в Сеть. Затем этот ролик показал телеканал CBS в своем микроблоге в Twitter. "Унесенные ветром", - прокомментировал один из подписчиков.
IN THE WIND: A movie night under the stars took a turn in Denver, Colorado. Air mattresses laid out for ticket holders blew away in a strong wind. pic.twitter.com/HGerd5LsBz
— WBZ | CBS Boston News (@wbz) August 19, 2019

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