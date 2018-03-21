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«Умысла не было»: СК закрыл дело против купившего «шпионское» устройство фермера из Кургана

21 марта 2018, 15:54  •  74 • В России
Следственный комитет России закрыл скандальное уголовное дело в отношении фермера Евгения Васильева. Житель Курганской области купил на AliExpress GPS-трекер, чтобы отслеживать передвижения телёнка, а его обвинили в незаконном обороте шпионских устройств. В декабре 2017 года корреспондент RT задал вопрос об этом случае президенту Владимиру Путину в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции главы государства. Российский лидер пообещал разобраться в ситуации. После продолжительного расследования правоохранительные органы пришли к выводу, что в действиях мужчины не было преступного умысла. Между тем сейчас в Госдуме готовятся поправки в законодательство о декриминализации статьи об обороте шпионских устройств, по которой обвинялся Васильев.
 
Евгений Васильев © RT
 

В Кургане правоохранительные органы закрыли уголовное дело в отношении фермера Евгения Васильева, который купил GPS-трекер, чтобы следить за телёнком, и затем был обвинён в обороте шпионских устройств.

«Уголовное дело по обвинению жителя Лебяжьевского района в незаконном приобретении спецсредства было возвращено прокуратурой следователю для дополнительного расследования, — рассказали RT в пресс-службе прокуратуры Курганской области. — В результате проведения ряда следственных действий не собрано доказательств, свидетельствующих о наличии у обвиняемого умысла, направленного на негласное получение информации. В связи с этим 20 марта принято решение о прекращении уголовного преследования. С указанным решением прокуратура Курганской области согласилась, признав его законным и обоснованным».

При этом следствие до последнего предлагало Васильеву частично признать вину и подписать документ о раскаянии.

«20 марта меня вызывали в Следственный комитет в Лебяжье и попросили подписать раскаяние по 28-й статье УПК РФ, — рассказал RT Васильев. — Я не стал этого делать, чтобы не было отметки о том, что я привлекался. Так посоветовал мой адвокат. Сказал, что дело они могут закрыть и без этого — по причине недоказанности вины. Так и произошло, чему я, конечно, рад. Эти несколько месяцев, пока шло следствие, были очень нервными для всей семьи».

Год под следствием

В конце января 2017 года мужчина купил на AliExpress GPS-трекер под названием «Мини А8». Ему должны были доставить прибор по почте. В правоохранительных органах отследили покупку и посчитали, что устройство предназначено для скрытой передачи данных и запрещено к свободному обороту на территории РФ «в связи с наличием признаков отнесения к специальным техническим средствам для негласного получения информации». Сотрудники областного управления ФСБ  задержали Васильева на почте в селе Лопатки, куда мужчина пришёл за бандеролью.

  • © RT

Фермер хотел использовать устройство в хозяйстве — отслеживать с его помощью местонахождение телёнка.

«У меня большое хозяйство: куры, кролики, овцы, козы и несколько коров. Коровы пасутся в стаде, но одна молодая тёлочка постоянно отбивается от стада. То в поля уйдёт, то во двор заброшенного дома забредёт. Я и хотел себе упростить жизнь. Хотел повесить на неё трекер, чтобы всегда знать, где она ходит, и не искать её по всей округе. Я же инвалид-астматик, долго ходить не могу, устаю и задыхаюсь, — пояснил Васильев. — Дальше всё просто было: пришёл забирать посылку, расписался за неё, проверил, что внутри коробки, а когда на крыльцо вышел, ко мне подошли двое мужчин и показали корочки ФСБ».

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На Васильева завели уголовное дело по статье 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Дело дошло до суда. В СК уверяли, что следствию удалось собрать достаточную доказательную базу для признания Васильева виновным. Однако рассматривать дело в суде не стали — гособвинение попросило вернуть его в прокуратуру якобы из-за формальной ошибки в обвинительном заключении.

Благодаря вопросу корреспондента RT, который был задан президенту России на ежегодной пресс-конференции, история фермера Васильева получила широкую огласку. Владимира Путина ситуация удивила. Президент признался, что не понимает, в чём суть претензий к фермеру.

«Я даже не знаю, что есть такая статья. Я обязательно посмотрю в отношении и статьи в целом, и этих конкретных людей, о которых вы сказали. По поводу того, что нельзя прикрепить к корове. В первый раз слышу. К котам, я знаю, даже привинчивают GPS и ГЛОНАСС, чтобы кот не потерялся. Я не понимаю, в чём проблема, связанная с коровой... Нужно как-то это отрегулировать, я постараюсь это сделать», — ответил Путин.

После вопроса президенту прокуратура Курганской области начала проверку обоснованности возбуждения дела, и в итоге после повторных экспертиз СК принял решение о прекращении уголовного преследования.

Закон ещё не переписан

Уголовная ответственность за приобретение и продажу без лицензии любых предметов (брелоков, ручек, зажигалок, часов), в которых есть скрытая видеокамера или диктофон, была введена в России в 2009 году. В 2011 году принятым Госдумой федеральным законом оборот специальных техсредств был вынесен в отдельную статью уже средней, а не лёгкой степени тяжести, а максимальное наказание увеличили с трёх до четырёх лет лишения свободы. При этом официального перечня устройств, запрещённых к обороту, не существует.

Как поясняют юристы, сотрудники правоохранительных органов и суды опираются на постановление правительства от 12 апреля 2012 года №287 о лицензировании деятельности по разработке, производству, реализации и приобретению в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Согласно документу, при отсутствии соответствующей лицензии вне закона оказываются все средства, в том числе и бытовые, позволяющие тайно вести запись или наблюдение.

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Как ранее сообщал RT, по статье 138.1 в среднем выносится более 200 приговоров в год. В основном судьи наказывают за такие преступления денежным штрафом. Однако периодически преступников приговаривают к лишению свободы — как условному, так и реальному.

После пресс-конференции президента на проблему привлечения граждан к уголовной ответственности по статье об обороте шпионских устройств обратили внимание законодатели. В частности, зампред комитета Госдумы по безопасности Наталья Поклонская предложила изменить норму таким образом, чтобы граждан нельзя было привлечь к ответственности за бытовое использование таких устройств.

«Основная мысль законопроекта направлена на то, чтобы оградить обычного человека, который использует специальные технические средства для бытовых, личных нужд — в целях безопасности своих детей, в целях безопасности и сохранности своего имущества», — поясняла Поклонская.

Законопроект по декриминализации статьи пока не внесён в Госдуму — обсуждение инициативы в нижней палате пройдёт летом 2018 года. К этому времени Генпрокуратура должна завершить изучение судебной практики по уголовным делам и выявить спорные случаи.

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