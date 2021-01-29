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Уморительная притча Норкина стала отражением безумств в мире: "Твою мать... Так пил бы!"

29 января 2021, 19:15  •  158 • Политика
Отражением происходящих в мире событий могут быть аналитические отчёты или… притчи, анекдоты, шутки. Например, Андрей Норкин поделился как-то уморительной притчей, которая лучшим образом описывает все споры и их причины. "Твою мать... Так пил бы!" - восклицает в финале Норкин.
Безумство сегодняшних битв на мировой арене, да и в нашем обществе, чего уж скрывать, можно объяснить прекрасной притчей, рассказанной ранее телеведущим Андреем Норкиным в одном из итоговых выпусков политического ток-шоу "Место встречи". В социальных сетях всё чаще стали вспоминать сказанное. Итак...
"Ехал по пустыне рыцарь один. Ехал-ехал. Вода у него кончилась. Конь пал. Ну, думает, пришёл мой смертный час. Вдруг видит оазис и озеро. Подбежал к озеру, а там на берегу лежит огромный дракон. Выхватил он меч, и стали они с драконом биться...
Битва продолжалась день, два, а на третий... Ни один другого не может одолеть. На третий день они уже упали совсем без сил, и тут дракон говорит:
- Слушай, рыцарь, а ты чего хотел-то?
- Да воды попить...
- Твою мать... Так пил бы, я же не против!"
Студия после рассказа традиционно отозвалась громким смехом.
Напомним, анекдоты и притчи - часть шоу Андрея Норкина. Завершая передачу, он рассказывает зрителям одну из шуток по одной из тем, прозвучавших в эфире. Впрочем, бывают и исключения из правил.

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