Уморительная притча Норкина стала отражением безумств в мире: "Твою мать... Так пил бы!"

Безумство сегодняшних битв на мировой арене, да и в нашем обществе, чего уж скрывать, можно объяснить прекрасной притчей, рассказанной ранее телеведущим Андреем Норкиным в одном из итоговых выпусков политического ток-шоу "Место встречи". В социальных сетях всё чаще стали вспоминать сказанное. Итак...

"Ехал по пустыне рыцарь один. Ехал-ехал. Вода у него кончилась. Конь пал. Ну, думает, пришёл мой смертный час. Вдруг видит оазис и озеро. Подбежал к озеру, а там на берегу лежит огромный дракон. Выхватил он меч, и стали они с драконом биться...

Битва продолжалась день, два, а на третий... Ни один другого не может одолеть. На третий день они уже упали совсем без сил, и тут дракон говорит:

- Слушай, рыцарь, а ты чего хотел-то?

- Да воды попить...

- Твою мать... Так пил бы, я же не против!"

Студия после рассказа традиционно отозвалась громким смехом.

Напомним, анекдоты и притчи - часть шоу Андрея Норкина. Завершая передачу, он рассказывает зрителям одну из шуток по одной из тем, прозвучавших в эфире. Впрочем, бывают и исключения из правил.