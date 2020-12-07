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Уморительная история из эфира Норкина казалась бредом, пока Лондон не затеял скандал
07 декабря 2020, 14:20 • 121 • Политика
Уже давно известно: то, что показали в российских политических шоу сегодня, уже завтра будут обсуждать западные коллеги, настаивая на русской угрозе. Но эта уморительная история из эфира Андрея Норкина до последних дней казалась откровенным бредом. До тех пор, пока Лондон не сделал скандальное заявление.
В чём суть скандального заявления? ВМС Великобритании, как выяснилось, пристально следят за российскими военными кораблями у границ королевства. И не беда, что русские корабли действуют в рамках международного права. Тут же главное процесс…
"За каждым движением русских - надводной, подводной лодкой, эсминцем, корветом, сторожевым кораблём и их вспомогательными буксирами и судами снабжения - внимательно наблюдали восемь кораблей RN от Ла-Манша и Кельтского моря до вод, близких к западному побережью Шотландии", - говорится в сообщении британских ВМС.
В ответ на заявление ВМС Великобритании читатели The Daily Mail корили своих адмиралов. Мол, вы даже лодки мигрантов не можете отследить, а уже на военные корабли русских замахиваетесь! Британцы советовали флоту заняться наконец решением реальных проблем. А один из комментаторов даже напомнил легенду о "газах селёдки". Это и есть отсыл к той самой уморительной истории, прозвучавшей в эфире шоу "Место встречи" Андрея Норкина на телеканале НТВ 17 ноября этого года.
Политик Сергей Обухов рассказал, как в течение 15 лет шведские военные следили за советской подводной лодкой, якобы ходившей у границы страны.
"Тогда мы виноваты были во всём. Нам угрожали бесконечно. А потом… Ихтиологи проверили всю эту весёлую историю и выяснили, что это не подводные лодки (пугали шведов), а, простите за выражение, пердёж селёдки. Косяк селёдки пугался и выпускал газы. И звук, которым сопровождался процесс, походил на то, как работают винты подводной лодки".
Согласитесь, бредовая история… Однако издание IFLScience действительно писало, как в 80-е годы ХХ века Стокгольм и Москва чуть не поссорились, а между ядерными сверхдержавами - СССР и США - и вовсе мог быть спровоцирован конфликт из-за особенностей некоторых обитателей Балтийского моря. Следить за нарушением границ Швеция стала после того, как в 1981 году советская подлодка села на мель всего в 10 километрах от военно-морской базы страны. Тогда и правда наши нарушили неприкосновенность границ, но очень скоро выяснилось, что на борту подлодки случилась поломка и экипаж вынужден был войти в воды Швеции. История бы на этом и кончилась, если бы шведы не начали улавливать таинственные звуки под водой. Они ловили их 15 лет кряду, но не находили субмарин. Разрешил проблему профессор университета Южной Дании Магнус Уолберг. В 1996 году он объяснил природу звуков, смутив военных в Швеции. Кто знает, может быть, и ВМС Великобритании гоняются за своей селёдкой, принимая её за русских?
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