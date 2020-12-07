Уморительная история из эфира Норкина казалась бредом, пока Лондон не затеял скандал

В чём суть скандального заявления? ВМС Великобритании, как выяснилось, пристально следят за российскими военными кораблями у границ королевства. И не беда, что русские корабли действуют в рамках международного права. Тут же главное процесс…

"За каждым движением русских - надводной, подводной лодкой, эсминцем, корветом, сторожевым кораблём и их вспомогательными буксирами и судами снабжения - внимательно наблюдали восемь кораблей RN от Ла-Манша и Кельтского моря до вод, близких к западному побережью Шотландии", - говорится в сообщении британских ВМС.

В ответ на заявление ВМС Великобритании читатели The Daily Mail корили своих адмиралов. Мол, вы даже лодки мигрантов не можете отследить, а уже на военные корабли русских замахиваетесь! Британцы советовали флоту заняться наконец решением реальных проблем. А один из комментаторов даже напомнил легенду о "газах селёдки". Это и есть отсыл к той самой уморительной истории, прозвучавшей в эфире шоу "Место встречи" Андрея Норкина на телеканале НТВ 17 ноября этого года.

Политик Сергей Обухов рассказал, как в течение 15 лет шведские военные следили за советской подводной лодкой, якобы ходившей у границы страны.

"Тогда мы виноваты были во всём. Нам угрожали бесконечно. А потом… Ихтиологи проверили всю эту весёлую историю и выяснили, что это не подводные лодки (пугали шведов), а, простите за выражение, пердёж селёдки. Косяк селёдки пугался и выпускал газы. И звук, которым сопровождался процесс, походил на то, как работают винты подводной лодки".

Согласитесь, бредовая история… Однако издание IFLScience действительно писало, как в 80-е годы ХХ века Стокгольм и Москва чуть не поссорились, а между ядерными сверхдержавами - СССР и США - и вовсе мог быть спровоцирован конфликт из-за особенностей некоторых обитателей Балтийского моря. Следить за нарушением границ Швеция стала после того, как в 1981 году советская подлодка села на мель всего в 10 километрах от военно-морской базы страны. Тогда и правда наши нарушили неприкосновенность границ, но очень скоро выяснилось, что на борту подлодки случилась поломка и экипаж вынужден был войти в воды Швеции. История бы на этом и кончилась, если бы шведы не начали улавливать таинственные звуки под водой. Они ловили их 15 лет кряду, но не находили субмарин. Разрешил проблему профессор университета Южной Дании Магнус Уолберг. В 1996 году он объяснил природу звуков, смутив военных в Швеции. Кто знает, может быть, и ВМС Великобритании гоняются за своей селёдкой, принимая её за русских?