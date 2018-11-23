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«Умолять не будем»: Лавров повторил Западу свое обещание по санкциям, данное в 2014 году
23 ноября 2018, 20:09 • 181 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с итальянским коллегой Энцо Моаверо-Миланези заявил, что Москва не будет умолять Запад об отмене санкций, передает RT. Аналогичное заявление, напомним, министр делал и в 2014 году, когда зарубежные партнеры только начинали свой прессинг по отношению к России.
В частности, тогда, в 2014 году, Лавров отмечал, что России непрозрачно намекают на то, что Москва должна выполнять инструкции Запада. Однако, подчеркивал он, Россия в такие игры играть не будет.
И через четыре года, по всей видимости, ситуация на Западе осталась прежней. В ходе пресс-конференции с итальянским коллегой Энцо Моаверо-Миланези Лавров напомнил о данном тогда обещании.
«Москва не будет умолять отменить антироссийские санкции», - вновь указал глава российской дипломатии.
Он подчеркнул, что мы должны научиться жить, и уже во многом научились жить в этой ситуации.
«Жить так, чтобы не зависеть от людей, которые доказали свою ненадежность как торговые экономические партнеры», - сказал Лавров.
Накануне в интервью итальянскому информагентству Agi глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в США зацикленность на санкциях приобрела параноидальный характер. По его словам, с подачи американской элиты, заинтересованной в расколе, подогреваются русофобские настроения.
Москва же сохраняет настрой на налаживание нормальных, конструктивных отношений с Вашингтоном, пояснил он. При этом выстраивание взаимовыгодного партнерства должно базироваться на принципах взаимного уважения и учета интересов. Но, заметил глава МИД РФ, на данный момент понимания этого мы у американских партнеров пока не видим.
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