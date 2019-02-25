«Умный, творческий, утончённый»: ушёл из жизни российский медиаменеджер Игорь Малашенко

В Испании в возрасте 64 лет скончался российский политолог и медиаменеджер Игорь Малашенко. Он был одним из основателей телеканала НТВ и руководил компанией в период с 1993 по 1997 год. Кроме того, Малашенко работал в предвыборных штабах Бориса Ельцина и Ксении Собчак. Коллеги и знакомые Малашенко вспоминают его как «умного, творческого и утончённого» человека, талант которого обеспечил успех НТВ в 1990-е.

Политолог и медиаменеджер Игорь Малашенко покончил с собой в возрасте 64 лет. Об этом сообщают СМИ, а также его знакомые и коллеги.

О том, что в Испании найдено тело Малашенко, проинформировало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Одной из первых о его смерти сообщила телеведущая Ксения Собчак. Соответствующая запись появилась в её Telegram-канале.

«Игорь Малашенко покончил с собой​​​. Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу на президентской кампании. Считала его человеком порядочнейшим и очень креативным. Горжусь, что он возглавлял мой штаб», — написала Собчак.

Смерть Малашенко подтвердил журналист Тимур Валеев, который работал вместе с погибшим.

«У меня есть подтверждение информации, что он умер в Испании, где отдыхал в своём доме, сегодня ночью. Есть подтверждение информации, что он покончил с собой», — сказал Валеев в разговоре с агентством городских новостей «Москва».

Кроме того, о смерти медиаменеджера сообщил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Игорь добровольно ушёл из жизни. Ужас и шок», — написал Венедиктов в своём Telegram-канале.

В свою очередь, в посольстве РФ в Испании заявили, что полиция пока не сообщала о смерти Малашенко.

«Правоохранительные органы Испании официально не уведомляли посольство России в Испании о смерти российского гражданина Игоря Евгеньевича Малашенко, 1954 года рождения​​​. Ни родственники, ни законные представители указанного лица в посольство не обращались», — заявили РИА Новости в дипмиссии.

«Был чрезвычайно умным и утончённым человеком»

Журналист Сергей Доренко, комментируя RT смерть Игоря Малашенко, назвал его чрезвычайно умным и утончённым человеком.

«Игорь Малашенко был одним из создателей НТВ. В то время это была трудная эпоха, им дали всего четыре часа на питерском канале, а потом полностью канал... Это маленькая группа: Малашенко, Гусинский, Добродеев, Миткова, потом к ним примкнул Парфёнов — они создавали канал с нуля», — отметил Доренко.

«Он был чрезвычайно умным и утончённым человеком, и мне казалось, что, чтобы компенсировать его снобизм, я должен громко ругаться и класть ноги на стол», — рассказал журналист.

О смерти Малашенко также высказался российский журналист и телеведущий Михаил Осокин.

«Он был очень творческим и начитанным человеком, его было интересно слушать. Он был очень непохож на обычного руководителя — по крайней мере, из тех, кого я знал. C ним было очень приятно работать, хотелось скорее выполнять то, что он предлагал делать. Именно предлагал, а не требовал», — отметил Осокин в беседе с RT.

По словам тележурналиста Павла Лобкова, Малашенко был сдержанным человеком и обладал фантастической силой разума.

«Это был человек совершенно фантастической концентрации, он умел сформулировать мысль так, что было сразу понятно — именно так и надо делать. Это фантастическая сила разума», — рассказал Лобков РИА Новости.

Советская и российская телеведущая, один из создателей компании «Авторское телевидение» (ATV) Кира Прошутинская назвала Милашенко очень интересным и креативным человеком.

© Кадр: видео НТВ

«Безумно жалко, потому что он был человеком очень интересным, креативным. Мог бы быть, я ему когда-то говорила, ещё прекрасным ведущим, блестящим. Царствие ему небесное, я не знаю, что могло случиться», — сказала Прошутинская РИА Новости.

Кроме того, смерть Малашенко прокомментировал глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Он связал успех НТВ с деятельностью ушедшего из жизни медиаменеджера.

«Не стало Игоря Малашенко. В своё время он бесспорно был лучшим медиаменеджером, равных ему не было. НТВ 90-х стало легендой именно благодаря таланту, чутью, смелости и принципиальности Малашенко», — написал Чубайс в Facebook.

Журналист Владимир Познер отозвался о Малашенко как о профессиональном организаторе.

«Что я могу сказать — он был организатором, причём очень хорошим, очень толковым и очень профессиональным. Безусловно, он понимал многое в своём деле, как организатор средства массовой информации», — заявил Познер ФАН.

«Это далеко не проходная фигура, и о нём будут помнить, конечно же», — добавил он.

Один из основателей НТВ

Игорь Малашенко родился 2 октября 1954 года в семье военного. Он окончил факультет философии МГУ и получил степень кандидата философских наук. В 1980-е годы Малашенко работал в Институте США и Канады Академии наук СССР, а также был стажёром МИД СССР в Вашингтоне.

В 1989 году он стал старшим референтом международного отдела ЦК КПСС, а в 1991-м получил должность консультанта аппарата президента СССР. Позднее в том же году Малашенко пришёл работать в телерадиокомпанию «Останкино», где он занимал ряд руководящих должностей, в том числе пост гендиректора.

В 1993 году Малашенко вместе с журналистами Олегом Добродеевым и Евгением Киселёвым основал канал НТВ. Вплоть до 1997 года медиаменеджер занимал должности президента и генерального директора телекомпании.

Во время этой работы, в 1996 году, Малашенко занимался предвыборной кампанией Бориса Ельцина, который одержал победу во втором туре. Позднее Ельцин подписал указ, согласно которому эфирное время четвёртого телевизионного канала полностью перешло НТВ.

В начале 2000-х годов Малашенко покинул Россию и вплоть до 2009-го жил в Нью-Йорке. В это время он работал директором телеканала RTVi, до 2002 года известного под названием «НТВ-Интернешнл».

В 2017 году Малашенко возглавил штаб Ксении Собчак на выборах президента России.

Малашенко был женат дважды. От первого брака с Екатериной Пивоваровой у него две дочери и сын. Официальный брак со второй женой, журналисткой Боженой Рынска, был оформлен в конце 2018 года. По данным СМИ, Малашенко и Рынска жили в гражданском браке с 2011 года.

На своей странице в Facebook Рынска писала, что в последнее время Малашенко испытывал проблемы со здоровьем, вызванные тяжёлым бракоразводным процессом с первой женой.