«Умные ракеты» Трампа, ставшие трофеями в Сирии, используют российские оборонщики

Напомним, США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским объектам. Всего было выпущено 105 («умных и самых современных», по словам Трампа) ракет. Генералы коалиции с пафосом объявили миру, что «все ракеты достигли цели».

Российский Генштаб располагает иными данными. Собранные фрагменты ракет, изучение воронок от разрывов и характер разрушений позволили сделать вывод, что цели поразили не более 22 ракет. Остальные улетели в «молоко» - и следов не осталось. Но вот два целехоньких американских «Томагавка» нашла сирийская разведка и любезно передала их россиянам. Для изучения.

Поговаривают, что «пропавшие» ракеты надо искать на дне Средиземного моря - их «увели» туда некие «странные силы». Но гуляет по Сирии слух, что это дело рук наших спецов по радиоэлектронной борьбе (РЭБ). А «выворачивать мозги» иностранным самолетам, беспилотникам и ракетам там есть чем. Это и мощная система РЭБ «Красуха-4» («глушит» бортовые авиационные радары, в том числе на беспилотниках и крылатых ракетах), и «убийца электроники» «Рычаг-АВ» - он выводит из строя не только навигационные приборы самолетов, но и беспилотников, а также крылатых ракет. А на подходе еще более мощная техника РЭБ.

«Новые российские комплексы радиоэлектронной борьбы будут созданы с учетом информации, полученной при исследовании американских крылатых ракет "Томагавк", - заявил журналистам советник первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев, - наша новая техника РЭБ должна перекрывать все частотные диапазоны. Все - и оптические, и радиотехнические, которые мы увидели в изделиях наших визави... Имея в руках эту ракету, мы четко понимаем, какие у нее каналы связи. Какие каналы передачи информации и управления, навигации и локации".

У наших спецов появилась возможность оценить степень защищенности этих каналов.

"Зная все параметры, мы сможем еще эффективнее блокировать эти ракеты на всех этапах их боевого применения", — сказал Михеев. И добавил, что для создания новых комплексов потребуется пару-тройку лет.

Бывший зам Главкома ВВС генерал-полковник Николай Антошкин оптимистичнее: он считает, что новые комплексы РЭБ могут быть созданы... за месяц.

А экс-начальник управления РЭБ сухопутных войск США Лори Бакхут поплакался в жилетку. Заявил, что США не обладают столь обширными возможностями РЭБ, как у России. «У нас очень хорошая радиоразведка. Мы можем прослушивать все и вся. Но мы не обладаем и одной десятой их возможностей по выведению аппаратуры из строя», – горевал Лори...

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