Умножая дистанцию: Мишустин рассказал о будущем удаленки

Удаленный формат работы продолжит распространяться в России, считают в Госдуме, а также в экспертном сообществе . Благодаря нему работодатели смогут сэкономить на аренде, а сотрудники — эффективнее распределять свое время. При этом в парламенте не исключают, что параллельно с дистанционкой популярность будет набирать и четырехдневная рабочая неделя. 14 января на Гайдаровском форуме Михаил Мишустин подтвердил, что удаленка никуда не исчезнет и после завершения пандемии , ведь она уже стала мировым трендом. Продолжит действовать и часть дополнительных мер поддержки экономики и граждан.

Точка возврата

Уже около двух месяцев ежедневный прирост заболевших COVID-19 в России превышает 20 тыс. Однако глава правительства считает, что сейчас наступает переломный момент в ситуации с коронавирусом .

— Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться. Началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от этой болезни, и по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю . Наша страна была первой, кто разработал вакцину и стал ее активно применять. Это позволяет рассчитывать, что период восстановления у нас пройдет значительно быстрее, — сказал Михаил Мишустин на Гайдаровском форуме.

Накануне об определенной нормализации ситуации с коронавирусом в стране заявила и глава Роспотребнадзора Анна Попова . По ее словам, в 61 регионе динамика распространения стабилизируется, а в 22 — снижается. В Минздраве, в свою очередь, заверили, что решили проблему с коечным фондом: сейчас в больницах свободно более 20% мест. Однако, как сообщили «Известиям» в Госдуме, полное снятие ограничительных мер ожидается лишь ближе к осени.

Михаил Мишустин приветствует участников Гайдаровского форума по видеосвязи Фото: пресс-служба Правительства РФ

Также во время Гайдаровского форума премьер отметил, что удаленка, ставшая мировой тенденцией, не исчезнет даже после окончательной победы над вирусом . Такая форма занятости, по его мнению, благодаря цифровым технологиям будет развиваться не только в новых отраслях, но и в традиционных сегментах реального производства. Этот процесс уже определяется самими игроками рынка с учетом эффективности работы.

Доля дистанционки в России на начало лета 2020 года достигала 15%, и чтобы окончательно ввести ее в законодательное поле, власти приняли поправки в Трудовой кодекс. В документе, вступившем силу с 1 января, зафиксировано, что сверхурочная работа должны оплачиваться по двойному тарифу. Однако как сотруднику доказать свои переработки на удаленке, пока не до конца ясно. Тем не менее уволить подчиненного теперь будет сложнее: это можно сделать, если он без уважительной причины не выходил на связь два дня.

Число дистанционно работающих россиян за год увеличилось с 60 тыс. до 6 млн человек, заявил накануне член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. При этом согласно опросу аналитического центра «Битрикс24», больше половины (56%) респондентов заявили, что их продуктивность работы на удаленке возросла, и лишь 17% пожаловались на новый формат.

Цифровой работник

Принятые в ноябре положения о дистанционной работе позволят вывести из тени этот сектор и защитить права сотрудников на приемлемых для бизнеса условиях, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов . Такая форма занятости существовала до пандемии и постепенно проникала в юридическое поле — кризис лишь дал стимул власти быстрее закончить этот процесс.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Удаленка и дальше будет активно использоваться. Эта тенденция приведет к оптимизации рабочих процессов и дальнейшей трансформации рынка труда. Уже есть примеры, когда работники на дистанционке трудятся не пять дней, а четыре . Количество таких примеров в дальнейшем будет только увеличиваться, — заявил «Известиям» депутат, отметив, что не власти, а работодатели должны принимать решение о сокращении часов работы.

Этот вид занятости действительно будет выходить на новый уровень, однако ожидать бума в ближайший год не приходится, отметила профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская. Во время перехода на удаленку обнаружились не только положительные, но и негативные моменты. Среди последних можно назвать размывание границ между работой и личным пространством . Их отсутствие может приводить к психологическим проблемам.

— Также есть бытовые проблемы — например, с нашими домами. Их строили, особенно в последнее время, не как места для работы. В середине прошлого века у обеспеченных людей было понятие рабочего кабинета дома. Однако сейчас набирают популярность студии и малогабаритные квартиры, в которых достаточно сложно трудиться , — сказала «Известиям» эксперт.

Несмотря на очевидные минусы, удаленка всё же показала свою эффективность, уверен профессор финансового университета при правительстве, главный научный сотрудник Института экономики РАН Борис Хейфец . Пока основное препятствие для цифровизации — слабое интернет-соединение во многих регионах страны. Именно эту проблему властям предстоит решить, чтобы перевести часть экономики в электронный формат.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Однако некоторые сферы, по мнению эксперта, не стоит переводить на дистанционку даже при наличии возможности. Особенно это касается образовательных услуг . На протяжении прошлого года ученики и студенты неоднократно жаловались на ухудшение качества усвоения материала. Многие учащиеся требовали от колледжей и вузов скидок из-за введения формата, на который они не соглашались при поступлении, однако лишь единицам пошли навстречу. Недовольны остались и преподаватели, которым стало сложнее контролировать списывания и прогулы.