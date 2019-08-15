Умное снаряжение ВВС Ирана в вероятном конфликте с аравийской коалицией. Есть ли перспективы? • 68 • Аналитика









Управляемые и планирующие бомбы семейств «Ghaem», «Yasir» и «Balaban» — отличный ответ американским «узким бомбам» и комплектам JDAM-ER

Безусловно, «гвоздём» данной акции иранских СМИ стал широчайший спектр средств высокоточного оружия воздушного базирования, представленный управляемыми авиабомбами с «Ghaem-1» и «Ghaem-9» (концептуальные аналоги турецких управляемых боеприпасов MAM-L), адаптированными для применения с узлов подвески ударно-разведывательных БПЛА «Mohajer-6» и «Ababil-3», а также планирующими управляемыми авиабомбами «Yasir» и «Balaban», применяемыми с подвесок фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-22М4 и Су-24М ВВС Ирана и представляющими собой аналоги планирующих УАБ GBU-53/B «Small Diameter Bomb II» и стандартных авиабомб Mk 82, оснащённых комплектами JDAM-ER. Отличительной чертой данных «умных» бомб является малая радиолокационная сигнатура (эффективная поверхность рассеяния / ЭПР) порядка 0,07—0,15 кв. м, которая снижает дальность их обнаружения с помощью американских корабельных «Иджис»-радаров AN/SPY-1D(V) примерно в 3—5 раз (с 320 до 60—100 км), оставляя операторам систем «Aegis» минимум времени на отражение массированного ракетно-бомбового удара со стороны ВВС Ирана.



Данные бомбы, оснащаемые инфракрасными и полуактивными лазерными головками самонаведения в сочетании с GPS-коррекцией и инерциально-навигационной системой, обладают отличной эффективностью в сложной помеховой обстановке и являются полноценными аналогами вышеперечисленных американских авиабомб, проигрывая последним лишь по критерию дальности действия. Между тем необходимо помнить, что для успешного применения авиабомб «Ghaem-1/9», а также «Yasir» и «Balaban» по подразделениям Корпуса морской пехоты, выдвинувшимся в район западного побережья Персидского залива (Катар, ОАЭ, Бахрейн и т.д.), тактическая пилотируемая и беспилотная авиация Военно-воздушных сил Ирана должна будет преодолеть мощнейший противовоздушный «заслон» над Персидским заливом, сформированный корабельными БИУС «Иджис» и ЗРК PAAMS, размещёнными на американских эсминцах управления ракетным оружием класса «Arleigh Burke» и британских эсминцах ПВО класса «Daring».



Без частичного подавления «противовоздушного зонтика» над Персидским заливом задействовать «умные бомбы» не представится возможным

К сожалению, на этом поприще у «антикварного» тактического авиапарка ВВС Ирана будет не так много шансов на успех. Зенитные управляемые ракеты RIM-174 ERAM (SM-6), размещённые в пусковых установках Mk 41 американских эсминцев «Арлей Бёрк» и интегрированные в «информационное поле» систем «Иджис», способны поражать иранские тактические истребители Су-22М4, F-4E, модернизированные F-7, а также фронтовые бомбардировщики Су-24МК на удалении 180—250 км (задолго до их выхода на рубежи применения «умного» бомбового снаряжения) При этом перехват может быть реализован даже в том случае, если часть иранских тактических истребителей и БПЛА каким-то чудом сможет прорвать «зонтик ПВО», установленный палубными многофункциональными истребителями F/A-18E/F «Super Hornet», и попытается в низковысотном режиме преодолеть Персидский залив, укрывшись от обнаружения корабельными радарами AN/SPY-1D(V) за пределами радиогоризонта.



Дело в том, что зенитная ракета RIM-174 ERAM располагает активной радиолокационной ГСН, а также модулем с асинхронным каналом обмена данными по сети «Link-16». Данный канал может быть задействован для получения ракетой RIM-174 ERAM целеуказания от палубных самолётов ДРЛОиУ E-2D «Advanced Hawkeye», которые будут сопровождать низковысотные иранские истребители и БПЛА, недоступные для обнаружения и сопровождения корабельными радиолокационными средствами. Следовательно, иранские истребители могут быть перехвачены и за пределами радиогоризонта.



Вывод напрашивается следующий: задействовать вышеописанные управляемые авиабомбы по американской военной инфраструктуре на западном побережье Персидского залива ВВС Ирана смогут лишь после нанесения превентивного массированного противокорабельного удара по корабельным ударным группировкам 5-го оперативного флота ВМС США и Королевского ВМФ Великобритании. Для осуществления подобного удара в распоряжении ракетных бригад Корпуса стражей Исламской революции имеются сотни противокорабельных оперативно-тактических баллистических ракет «Khalij Fars», размещённых на мобильных подвижных грунтовых пусковых установках в остане Хормозган. На фоне недавно разразившейся в Персидском и Оманском заливах «танкерной войны», искусственно смоделированной и чутко курируемой Пентагоном, а также многочисленными израильскими, британскими и аравийскими разведывательными структурами для дискредитации Тегерана в глазах руководств ведущих государств ЕС и Передней Азии, Генштаб ВС Ирана вынужден был пойти на радикальные меры для предотвращения провокационных акций, способных перерасти в эскалацию масштабного регионального конфликта в заливе. Так, по поручению командования Корпуса стражей Исламской революции на протяжении буквально нескольких последних недель ведущие государственные телеканалы Ирана насытили эфир рядом небезынтересных репортажей о презентациях перспективных изделий оборонно-промышленного комплекса страны.Безусловно, «гвоздём» данной акции иранских СМИ стал широчайший спектр средств высокоточного оружия воздушного базирования, представленный управляемыми авиабомбами с «Ghaem-1» и «Ghaem-9» (концептуальные аналоги турецких управляемых боеприпасов MAM-L), адаптированными для применения с узлов подвески ударно-разведывательных БПЛА «Mohajer-6» и «Ababil-3», а также планирующими управляемыми авиабомбами «Yasir» и «Balaban», применяемыми с подвесок фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-22М4 и Су-24М ВВС Ирана и представляющими собой аналоги планирующих УАБ GBU-53/B «Small Diameter Bomb II» и стандартных авиабомб Mk 82, оснащённых комплектами JDAM-ER. Отличительной чертой данных «умных» бомб является малая радиолокационная сигнатура (эффективная поверхность рассеяния / ЭПР) порядка 0,07—0,15 кв. м, которая снижает дальность их обнаружения с помощью американских корабельных «Иджис»-радаров AN/SPY-1D(V) примерно в 3—5 раз (с 320 до 60—100 км), оставляя операторам систем «Aegis» минимум времени на отражение массированного ракетно-бомбового удара со стороны ВВС Ирана.Данные бомбы, оснащаемые инфракрасными и полуактивными лазерными головками самонаведения в сочетании с GPS-коррекцией и инерциально-навигационной системой, обладают отличной эффективностью в сложной помеховой обстановке и являются полноценными аналогами вышеперечисленных американских авиабомб, проигрывая последним лишь по критерию дальности действия. Между тем необходимо помнить, что для успешного применения авиабомб «Ghaem-1/9», а также «Yasir» и «Balaban» по подразделениям Корпуса морской пехоты, выдвинувшимся в район западного побережья Персидского залива (Катар, ОАЭ, Бахрейн и т.д.), тактическая пилотируемая и беспилотная авиация Военно-воздушных сил Ирана должна будет преодолеть мощнейший противовоздушный «заслон» над Персидским заливом, сформированный корабельными БИУС «Иджис» и ЗРК PAAMS, размещёнными на американских эсминцах управления ракетным оружием класса «Arleigh Burke» и британских эсминцах ПВО класса «Daring».К сожалению, на этом поприще у «антикварного» тактического авиапарка ВВС Ирана будет не так много шансов на успех. Зенитные управляемые ракеты RIM-174 ERAM (SM-6), размещённые в пусковых установках Mk 41 американских эсминцев «Арлей Бёрк» и интегрированные в «информационное поле» систем «Иджис», способны поражать иранские тактические истребители Су-22М4, F-4E, модернизированные F-7, а также фронтовые бомбардировщики Су-24МК на удалении 180—250 км (задолго до их выхода на рубежи применения «умного» бомбового снаряжения) При этом перехват может быть реализован даже в том случае, если часть иранских тактических истребителей и БПЛА каким-то чудом сможет прорвать «зонтик ПВО», установленный палубными многофункциональными истребителями F/A-18E/F «Super Hornet», и попытается в низковысотном режиме преодолеть Персидский залив, укрывшись от обнаружения корабельными радарами AN/SPY-1D(V) за пределами радиогоризонта.Дело в том, что зенитная ракета RIM-174 ERAM располагает активной радиолокационной ГСН, а также модулем с асинхронным каналом обмена данными по сети «Link-16». Данный канал может быть задействован для получения ракетой RIM-174 ERAM целеуказания от палубных самолётов ДРЛОиУ E-2D «Advanced Hawkeye», которые будут сопровождать низковысотные иранские истребители и БПЛА, недоступные для обнаружения и сопровождения корабельными радиолокационными средствами. Следовательно, иранские истребители могут быть перехвачены и за пределами радиогоризонта.Вывод напрашивается следующий: задействовать вышеописанные управляемые авиабомбы по американской военной инфраструктуре на западном побережье Персидского залива ВВС Ирана смогут лишь после нанесения превентивного массированного противокорабельного удара по корабельным ударным группировкам 5-го оперативного флота ВМС США и Королевского ВМФ Великобритании. Для осуществления подобного удара в распоряжении ракетных бригад Корпуса стражей Исламской революции имеются сотни противокорабельных оперативно-тактических баллистических ракет «Khalij Fars», размещённых на мобильных подвижных грунтовых пусковых установках в остане Хормозган. Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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